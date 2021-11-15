Песков прояснил ситуацию с взаимным признанием сертификатов о вакцинации

Взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса очень важно для граждан, в Кремле ожидают, что эта работа завершится успешно в обозримые сроки. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведется работа над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, ее ведет Минздрав, - подчеркнул Песков. - Надеемся, что в обозримой перспективе мы получим положительный результат, это важно для наших граждан".

Говоря о тех гражданах России, кто делает зарубежные прививки за границей, пресс-секретарь президента сказал, что это их личное дело. "Ожидаем, что завершится успешно работа по признанию сертификатов о вакцинации, это необходимо для всех граждан", - повторил он.