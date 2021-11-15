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15.11.2021 13:14
Рубрика: Власть

Песков заверил Донбасс в продолжении гумпомощи из России

Текст: Кира Латухина

С гуманитарной помощью Донбассу есть сложности, но Москва делает все возможное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста о нехватке вакцин от коронавируса на этой территории.

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
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На вопрос о том, может ли Россия способствовать тому, чтобы Киев направил европейские вакцины на Донбасс, Песков предложил украинским властям связаться с руководством непризнанных республик напрямую. "В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное", - заверил он.

Песков заметил, что в некоторых регионах нашей страны в связи с повышенным спросом в течение нескольких дней на временной основе возникает нехватка тех или иных вакцин, но это все оперативно компенсируется. "С обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса есть сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое", - заключил он.

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