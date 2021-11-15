Пятьдесят лет со дня смерти разведчика-нелегала полковника Абеля-Фишера

Новости

"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 18:14
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 18:10
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 18:03
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 18:03
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 17:55
Путин поручил выделить еще не менее 500 млрд рублей регионам 17:41
"Автодор" пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров 17:37
Чак-чак, ряпушка и морошка: Россияне выбрали главные блюда страны 17:35
В Совфеде назвали недостойным заявление вице-премьера Польши 17:32
Росреестр подвел итоги "лесной амнистии" 17:26
В Совфеде призвали дать отпор странам, которые поощряют рыбных браконьеров 17:23
Суд признал законным взыскание с экс-министра Абызова более 2,2 млрд рублей 17:20
Агент Валерия Гаркалина опровергла слухи о грозящей ему ампутации 17:20
Именем Евгения Чазова назовут созданный им кардиоцентр в Москве 17:02
Путин поменял состав президиума Госсовета РФ 16:55
СМИ: Заболевшему коронавирусом Валерию Гаркалину грозит ампутация 16:52
Стало известно, сколько потратили россияне на распродаже Aliexpress 16:26
Запасы газа в украинских хранилищах за год снизились на 37% 16:23
Польша насчитала 3,5 тысячи мигрантов на границе с Беларусью 16:22
Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки лекарств от COVID-19 16:21
Минцифры анонсировало новую версию приложения "Госуслуги" 16:20
Названо условие для получения QR-кода переболевшим COVID-19 бессимптомно 16:17
Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море 16:13
Назначен новый ректор Финансового университета при Правительстве РФ 16:12
В Ростове началось техническое исследование легендарного "Дома актера" 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 17:08
Рубрика: Общество

Пятьдесят лет со дня смерти разведчика-нелегала полковника Абеля-Фишера

Текст: Николай Долгополов
Пожалуй, и по сей день полковник Абель остается самым известным и почитаемым в нашей стране разведчиком. Родившийся в 1903 году в Англии в семье политических эмигрантов мальчик был назван родителями Вильямом, в честь их любимого драматурга Шекспира. Но вернувшемуся в СССР Вильяму Генриховичу Фишеру, это настоящая фамилия полковника, пришлось заняться совсем не писательством. Разведчик-нелегал прожил шесть чужих жизней и одну собственную.

Начинал радистом-нелегалом, создав радиосеть в Скандинавии и в Западной Европе. Воевал, готовя партизанских разведчиков, а в конце войны в месяцы проведения операции "Березино" представал перед заброшенными немецкими диверсантами в форме офицера вермахта. А потом долгая командировка в США и арест по наводке предателя.

Годы в тюрьме, длительные попытки обменять советского нелегала. И, наконец, обмен на американского шпиона Пауэрса.

Годы в тюрьме не прошли бесследно. Здоровье было подорвано.

Лидия Борисовна Боярская, приемная дочь разведчика, рассказала, как уходил Вильям Генрихович: "8 октября 1971-го к Эвуне (родная дочь полковника)на день рождения приехали на дачу гости. Я тоже там была и даже не заметила, что с дядей Вилли происходит что-то плохое. Был он, как всегда, приветлив, на болезнь его ничто впрямую не указывало. Тут и собранность, и воля железная. Но вскоре ему стало плохо, положили в онкологическую больницу.

А за день до смерти, 14 ноября, мы с Эвуней дежурили в его палате. Дядя Вилли лежал один, и около него постоянно находился сотрудник из разведки. Дядя Вилли был без сознания, состояние - ужасное. Судя по всему, мучили его ужасные сны. Нам казалось - моменты ареста, допроса, суда… Он всё время метался, стонал, хватался за голову и порывался встать. Даже упал на пол, и мы втроем не смогли его удержать. В сознание он так и не пришел. Скончался 15 ноября 1971 года".

Нарышкин: Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР
Общество История Легендарные разведчики Блокнот Долгополова

Главное сегодня

Роспотребнадзор отметил недельное снижение заболеваемости COVID-19
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать