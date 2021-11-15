Пятьдесят лет со дня смерти разведчика-нелегала полковника Абеля-Фишера

Пожалуй, и по сей день полковник Абель остается самым известным и почитаемым в нашей стране разведчиком. Родившийся в 1903 году в Англии в семье политических эмигрантов мальчик был назван родителями Вильямом, в честь их любимого драматурга Шекспира. Но вернувшемуся в СССР Вильяму Генриховичу Фишеру, это настоящая фамилия полковника, пришлось заняться совсем не писательством. Разведчик-нелегал прожил шесть чужих жизней и одну собственную.

Начинал радистом-нелегалом, создав радиосеть в Скандинавии и в Западной Европе. Воевал, готовя партизанских разведчиков, а в конце войны в месяцы проведения операции "Березино" представал перед заброшенными немецкими диверсантами в форме офицера вермахта. А потом долгая командировка в США и арест по наводке предателя.

Годы в тюрьме, длительные попытки обменять советского нелегала. И, наконец, обмен на американского шпиона Пауэрса.

Годы в тюрьме не прошли бесследно. Здоровье было подорвано.

Лидия Борисовна Боярская, приемная дочь разведчика, рассказала, как уходил Вильям Генрихович: "8 октября 1971-го к Эвуне (родная дочь полковника)на день рождения приехали на дачу гости. Я тоже там была и даже не заметила, что с дядей Вилли происходит что-то плохое. Был он, как всегда, приветлив, на болезнь его ничто впрямую не указывало. Тут и собранность, и воля железная. Но вскоре ему стало плохо, положили в онкологическую больницу.

А за день до смерти, 14 ноября, мы с Эвуней дежурили в его палате. Дядя Вилли лежал один, и около него постоянно находился сотрудник из разведки. Дядя Вилли был без сознания, состояние - ужасное. Судя по всему, мучили его ужасные сны. Нам казалось - моменты ареста, допроса, суда… Он всё время метался, стонал, хватался за голову и порывался встать. Даже упал на пол, и мы втроем не смогли его удержать. В сознание он так и не пришел. Скончался 15 ноября 1971 года".