"Пятерочка" продвинулась на Восток и открыла первые магазины в Иркутской области

Компания X5 Group объявила о старте операционной деятельности магазинов сети "Пятерочка" в Иркутской области. Сразу восемь торговых точек открылись в четырех городах региона, дав работу более чем сотне сотрудников.

Иркутская область стала уже 67-м регионом присутствия этой компании. Три новых магазина заработали в Иркутске, по два - в Усолье-Сибирском и Ангарске. Еще один открылся в Шелехове, общая торговая площадь составляет 2731 кв.м. В иркутских "Пятерочках" уже трудятся более 120 сотрудников. Количество новых рабочих мест будет только расти - до конца года торговая сеть планирует открыть еще девять магазинов в этом же регионе.

"Все открывшиеся магазины работают в новой концепции сети, которая строится на ключевых ценностях "Пятерочки": самая свежая и качественная продукция по низким ценам, удобство совершения покупок и забота о сообществе", - следует из сообщения X5 Group.

В компании подчеркивают, что 30% предлагаемых товаров составляет местная продукция. Причем в некоторых категориях, например, на прилавках с молочными продуктами, доля товаров сибирских производителей достигает 85 процентов. А такие продукты, как мясо и яйцо птицы, практически полностью представлены местными производителями. В целом ассортимент в каждой новой торговой точке варьируется от 5,5 до 7 тысяч наименований.

Фото: пресс-служба ТС "Пятерочка"

Для покупателей обеспечена максимальная степень комфорта - торговое пространство организовано так, чтобы они не путались в "навигации". Одно из удобств, например, заключается в том, что стеллажи с готовой продукцией расположены рядом с входом в магазин, в непосредственной близости от касс. "Целевому" покупателю это экономит время, поскольку ему не приходится обходить весь зал. Ну а для тех, кто закупает впрок, торговые стеллажи удобно расположены по всему периметру и скомпонованы по принципу смежности. Добавим, что в магазинах предлагаются многоразовые сумки и мешочки (для фруктов и овощей), а корзины покупателей изготовлены из переработанного пластика - все это делается в рамках стратегии устойчивого развития сети, которая поддерживает курс на осознанное потребление и экологичность.

Позволить снизить нагрузку на кассиров в "часы пик" помогут установленные кассы самообслуживания. Кроме того, оплата через них осуществляется бесконтактным способом, что важно в текущих эпидемиологических условиях на фоне продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Внедрен и ряд других технологичных решений, например, установлено энергоэффективное холодильное оборудование.

Фото: пресс-служба ТС "Пятерочка"

Одновременно с открытием магазинов в Иркутске заработал сервис экспресс-доставки продуктов из них. Услуга покрывает уже около 60% территории города, а по мере открытия новых магазинов будет увеличиваться.

Стоимость доставки составляет всего 99 рублей, при этом предусмотрены льготы - для ряда социальных категорий граждан доставка при определенной сумме заказа и введении промокода ZABOTA будет бесплатной. Товары оплачиваются безналичным способом - расчеты производятся через мобильное приложение, так что контактировать с курьером не придется.

"Мы продолжаем расширять географию присутствия на восток и рады, что теперь наши ключевые преимущества - расположение магазинов рядом с домом, комфорт для гостей, максимальную свежесть и высочайшее качество товаров по низким ценам, - смогут оценить и иркутяне. Гарантировать высокое качество товаров нам помогает сотрудничество с местными производителями, продукцию которых хорошо знают и любят жители. Мы задаем новый стандарт продуктового ритейла и продолжаем идти к своей цели - заслужить доверие всех наших гостей", - комментирует генеральный директор торговой сети "Пятерочка" Сергей Гончаров.

Кстати

Во всех новых магазинах созданы "Островки безопасности" - специальные зоны, оборудованные отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина. Они служат ориентиром для потерявшихся людей. Заблудившийся на улице человек может зайти в магазин и обратиться к сотруднику за помощью. Также он может зайти на "Островок безопасности" и дождаться, пока сотрудники магазина сами не предложат ему помощь. Данный проект реализуется торговой сетью совместно с Центром поиска пропавших людей и поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".