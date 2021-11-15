Пират не в ресурсе

Онлайн-кинотеатрам необходимо искать новые способы борьбы с несанкционированным копированием и распространением аудиовизуальной продукции. К такому выводу пришли участники круглого стола на тему "Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров", который прошел 10 ноября в Общественной палате РФ. Первый шаг уже сделан: Роскомнадзор начал процедуру внесения Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

За прошлый год объем нелицензированного видеоконтента в России вырос на 20%. По мнению генерального директора компании IPCodex Натальи Полианчик, на этом фоне правообладатели продолжают терять огромные деньги из-за пиратов, хотя на рынке уже появились различные стриминговые сервисы, предоставляющие доступ исключительно к легальной видеопродукции.

Способы заработка дистрибьюторов нелегального контента не меняются годами. Как правило, доход обеспечивает реклама букмекерских контор и онлайн-казино, а также торрент-трекеры и интернет-форумы. Некоторые ресурсы используют относительно новый способ заработка: предлагают своим пользователям делать добровольные пожертвования или вводят принудительную платную подписку, без которой фильм или сериал просто нельзя посмотреть. Но очевидно, что суммы такого заработка несопоставимы с доходами от рекламщиков.

Снизить распространение пиратства может помочь выведение дистрибьюторов продукции без лицензий в правовое поле. "Вряд ли можно полностью избавиться от пиратства, но стоит попытаться минимизировать количество такого контента. Во всем мире одним из главных стимулов для выведения предпринимателей из тени становится снижение государством налоговой нагрузки. Опыт товарных рынков с одним производителем и несколькими продавцами продукции поможет повысить заинтересованность правообладателей в выдаче лицензий разным распространителям - "вчерашним пиратам", - полагает Наталья Полианчик.

Закон и правоприменительная практика вполне могут адаптироваться под нужды правообладателей и потребителей контента. Совместно с государством возможно создать условия, при которых нарушать закон станет менее выгодно, чем соблюдать.

Параллельно с этим стоит просвещать людей в плане важности соблюдать авторские права и оплачивать чужой интеллектуальный труд.

Эксперт предположила, что с появлением легальных стриминговых сервисов на рынке аудиовизуальной продукции пиратским ресурсам становится все сложнее находить себе рекламщиков: "Если им стало сложнее работать, это означает, что они будут охотнее идти на диалог с правообладателем. Нужен комплексный разговор со всеми участниками рынка: не только правообладателями, но и владельцами видеохостингов и операторами поисковых систем. В противном случае останутся только судебные инструменты и блокировки Роскомнадзором". При этом легальные сервисы от самых крупных российских корпораций продолжают появляться один за другим.

Чем чаще в информационном пространстве будут обсуждаться такие темы, как оплата труда специалистов в киноиндустрии, блокировка пиратских ресурсов судебными органами, взыскание компенсаций о нарушении авторских прав, тем быстрее решится этот вопрос, заключила эксперт.