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15.11.2021 20:44
Рубрика: Культура

Победителями премии "Культура онлайн" стали проекты из России, Дании и США

Текст: Наталья Лебедева
Победителями второго сезона Международной премии "Культура онлайн" стали онлайн-проекты из России, США и Дании. Премия, появившаяся в России в 2020 году как ответ на ковид-ограничения и локдаун, неожиданно стала очень популярной и быстро приобрела международный статус. В этом году организатор конкурса "Российский фонд культуры" получил рекордное количество заявок - 452 проекта из 20 стран.

"В мире всегда было много творческих людей, новаторов, которые воплощают самые смелые идеи. Пандемия подтолкнула культуру в целом и культурные организации в частности к ускоренным темпам цифровизации. Новые технологии - не только дань современной реальности, но и действенный способ расширить аудиторию культурных проектов, сделать культуру доступнее для всех, показать привычные вещи с необычного ракурса, объединить самые разные сферы искусства в инновационных проектах", - рассказывает о премии генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры" Елена Головнина.

Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК
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По ее словам, появление среди конкурсантов целого ряда ряда иностранных и международных проектов - яркое свидетельство того, что идея востребована. Культурной индустрии нужны ориентиры, чтобы отмечать лучшее и делится опытом в цифровой культуре.

Лучшим онлайн-проектом был признан "Марафон юношеских оркестров мира" от Русского концертного агентства. Как отметили организаторы премии, это онлайн-фестиваль доказал, что пандемия несмотря ни на что может способствовать объединению творческих людей.

Вторую премию получил проект TheTheatreTimes из США с проектом International Online Theatre Festival. На площадке этого онлайн-фестиваля каждый год встречаются ведущие представители исследования процесса, мастерства и перформативности. Наконец, третье место у проекта Hermitage Online от музея "Государственный Эрмитаж".

В номинации "Лучшая коллаборация" победил фильм "Слепок" с Дианой Вишневой в главной роли, соединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Это совместный проект Международного фестиваля Context. Diana Vishneva, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Aksenov Family Foundation.

Лучшим IT-решение для культурной сферы стало приложение дополненной реальности [AR]T Museum от Cuseum из США. В номинации "Лучшая SMM-кампания" два победителя: блог об искусстве, культуре и развитии Анастасии Коноваловой и "Хот Культур" - Slow talk show о горячей культуре, искусстве, тех, кто им занимается и тех, кто его любит.

Фото: предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева
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Проект от Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея" "Моя Третьяковка" был признан лучшим просветительским проектом. А в номинации со сложным названием "Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн" победил проект о театре, созданный для детей, Online 20th ASSITEJ World Congress on Theatre for Children.

Приложение "Мобильный художественный театр" от креативной студии "История Будущего" с аудиоспектаклями, которые вписываются в окружающее нас пространство, стал лучшим в номинации "Культурная геймификация".

Спецприз Российского фонда культуры получил проект "Собор: скрытые знаки и потайные двери. VR-тур", созданный Кафедральным собором Калининграда.

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