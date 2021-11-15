Поляки не хотят, чтобы им указывали, как жить и во что верить

Польша стала в последние годы главным хулиганом Европы и оппонентом Еврокомиссии. Варшава не только не выполняет взятые на себя при подписании договора о присоединении к ЕС обязательства, но и игнорирует решения суда ЕС, а также не платит присужденные ей штрафы. Польские власти как будто не замечают резолюции Европарламента, призывающие Польшу отменить запрет на аборты, требования евродепутатов соблюдать права сексуальных меньшинств и прочие невыгодные польским властям призывы из Брюсселя и Страсбурга.

Оседлали Троянского коня

Почему поляки думают, что могут себе это позволить? Ответов может быть несколько. Один из них дал еще в 2000 году американский Wall Street Journal. Тогда - сейчас об этом мало кто помнит - старая Европа отнюдь не жаждала вступления новых членов. Идея расширения ЕС пользовалась поддержкой у примерно 40 процентов жителей стран-членов союза, а во Франции цифра и вовсе составляла 34 процента. Немецкие СМИ писали со ссылкой на источники в правительстве, что если Польша войдет в Евросоюз, США получат доступ к тайным документам объединенной Европы и закрытым переговорам ее лидеров. А журналисты европейского издания WSJ писали тогда: "Говорят, президент Франции Жак Ширак спросил главу МИД Польши Бронислава Геремека, не хочет ли Польша быть 51-м штатом США". В 2003 году, когда поляки, вслед за американцами, рвались в бой в Ираке, западноевропейцы начали открыто говорить о Польше, как о "троянском коне" США в Европе. И хотя с тех пор страна прошла большой путь, фотография, на которой в 2018 году нынешний президент Польши Анджей Дуда в Белом доме услужливо склонился над столом тогда еще хозяина Дональда Трампа, говорит о многом. Спустя год польская газета Rzeczpospolita писала перед визитом своего президента в США: "Дональд Трамп хочет вместе с Анджеем Дудой изменить Европу". Европу, конечно, не изменили, а вот уверенность польских политических элит, что им многое позволено - укрепилась. В июне 2020 года Дуда в разгар своей предвыборной кампании полетел в США. А по возвращении критиковал немецкие СМИ и Германию: "Происходящий из Германии концерн Аксель Шпрингер, которому принадлежит газета Fakt, хочет повлиять на президентские выборы в Польше? Немцы хотят выбирать в Польше президента? Это подлость, я на это не согласен!" И тут же подписал поправки в конституцию, запрещающие однополым парам усыновление детей.

На пике "евроэнтузиазма"

Напомним, что страна вошла в Европейский Союз в 2004 году вместе с Кипром, Чехией, Эстонией, Литвой, Латвией, Мальтой, Словакией, Словенией и Венгрией. Это было крупнейшее в истории расширение ЕС, которое позиционировалось как конец разделения Европы. Предполагалось, что теперь жители континента сольются в одну большую европейскую семью. С момента вступления число поляков, одобряющих членство страны в ЕС, согласно ежегодным опросам центра SBOS, неуклонно росло. "Евроэнтузиазм" достиг апогея, а доля "евроэнтузиастов" перевалила за отметку 80 процентов, когда в 2007 году к власти в Польше на восемь лет пришла либеральная, проевропейская партия "Гражданская Платформа". Ее лидер Дональд Туск пользовался поддержкой Берлина, и, побывав главой правительства своей страны, переехал в Брюссель, где два срока возглавлял Евросовет. А министр иностранных дел от этой партии Радослав Сикорский выступил в 2011 году в Германии с речью о польском видении будущего ЕС, в котором предположил, что это будет федерация. Как писало тогда издание Rzeczpospolita, по мысли Сикорского, в ней государствам-членам будет полагаться примерно такая же автономия, как штатам США. Казалось, что европейский путь Польши предопределен, а ее жители готовы привести свои принципы и ценности, сформированные под сильным влиянием католической церкви, в соответствие с общими стандартами.

Национальное государство в Европе

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Однако в 2015 году все резко изменилось. К власти в стране пришла правоконсервативная партия "Право и справедливость", сторонники которой не разделяли мнения Сикорского. Один из руководителей наиболее влиятельного журнала wSieci, которому эта партия во многом обязана своей победой на выборах, Михал Карновский на вопрос "РГ", за что голосовали избиратели "Права и справедливости", объяснял: "Во-первых, Польша в Европе, но в роли сильного национального государства. И я думаю, что категория национального государства, национального сообщества вообще является ключевой для этого проекта в разных областях: в образовании, в отношении к истории, экономике, Европе и так далее. Для поляков государство - это нечто большее, чем для французов или, скажем, немцев. Мы 123 года были разделены и не имели своей государственности. Сегодня нас пытаются убедить, что Евросоюз размывает национальные государства, что не нужно воспитывать патриотов, потому что мы - европейцы и это наша главная идентичность. Но правящая партия с этим не согласна".

Польские ценности

И изменения начали происходить незамедлительно. Немецкая Neue Rhein Zeitung отмечала, что от скорости, которую развили новые власти, захватывает дух. Началось с того, что из зала, в котором выступала перед журналистами Беата Шидло - первая глава правительства, сформированного партией "Право и справедливость", убрали флаги ЕС, оставив только польские бело-красные полотнища. А в декабре 2017-го ставший премьером Матеуш Моравецкий, представляя стратегию своего правительства, заявил, что Польша не хочет плыть по общему европейскому течению. Он также затронул вопрос "европейских ценностей", причем выходило, что не поляки должны изменить свои взгляды, а европейцы - одуматься. "Европе нужно возвращаться к истинным ценностям. Мы изо дня в день слышим мантру о европейских ценностях, которые уже иногда не называют вслух, потому что они все чаще становятся опровержением себя самих в прошлом, противоречат естественным законам и традиционным ценностям", - говорил премьер. Тогда же он наметил путь, по которому Польша идет по сей день. Он прямо указал, что его страна хочет быть инициатором изменений и реально участвовать в процессе принятия решений в ЕС, сославшись при этом на покойного президента Леха Качиньского, который считал, что "источником силы для Польши является центральная Европа". "Только Польша с собственной региональной политикой, в союзе с США, открытая для всех стран Центральной Европы, может быть весомым членом Европейского Союза и игроком в международных отношениях", - говорил Моравецкий. По его словам, полякам следовало ставить перед собой амбициозные цели, такие, как членство в G20, роль одного из главных архитекторов ЕС, столпов НАТО, лидеров "Триморья", объединяющего 12 государств, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей.

С тех пор Варшава постоянно вступала в конфронтацию с Брюсселем и странами "старой Европы", но оказалось, что это не ослабляет ее позиции. Кредит доверия, оставшийся после Туска и Сикорского, не исчерпан, а европейские партнеры по сию пору ждут и надеются, что пройдут новые выборы и Польша "пробудится ото сна". Тем более, что флаги ЕС со временем вернулись в правительственные кабинеты. Старший научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский полагает, что поляки не только не хотят уходить из ЕС, но и пытаются упрочить свои позиции, создавая различные региональные блоки в рамках союза. "Это системное противостояние, которое стало усиливаться в марте 2017 года, когда перед стартом переговоров ЕС и Британии по "брекзиту" состоялись две встречи - неформальный саммит "Германия - Франция - Италия - Испания" в Версале и альтернативная, организованная Польшей встреча "Вышеградской четверки" в Варшаве. У поляков есть свое видение того, как должна развиваться дальнейшая евроинтеграция", - рассказал он "РГ". Эксперт сообщил, что во время миграционного кризиса в ЕС у польских властей просили принять мигрантов хотя бы символически - чтобы продемонстрировать лояльность другим странам-членам и ЕС в целом, но Варшава отказалась из принципа.

Скрепы по-польски

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Пользуясь полной безнаказанностью, польские власти начали действовать, не считаясь с тем, как их реформы соотносятся с европейскими представлениями о правовом государстве и верховенстве демократии. Поляки провели судебную реформу, после которой все госорганы и суды стали подконтрольны власти. Это означает, что Польша нарушила взятые на себя при вступлении в ЕС обязательства соблюдать принцип независимости судей. В конце 2017 года именно в отношении Польши Еврокомиссия впервые в истории ЕС запустила санкционную процедуру. Немецкая газета Die Welt предупредила: "На варшавских идеологов эти решения не произведут большого впечатления". И точно: президент страны Анджей Дуда, узнав об этом, заявил, что теперь точно подпишет те законы, которые не устроили Еврокомиссию. И вердикт Европейского суда в Люксембурге поляки оставили без внимания. Более того, Моравецкий направил в конституционный суд страны запрос: не противоречит ли польскому основному закону приоритет европейского законодательства над конституцией? Подконтрольные властям судьи ожидаемо решили, что противоречит. Между поляками и Евросоюзом началась судебная война по этому и другим направлениям. Выяснилось, что после прихода к власти правоконсервативной, связанной с католической церковью партии, отношение к ЛГБТ в стране изменилось кардинально. Поляки вспомнили, что, согласно их конституции, семья - это союз мужчины и женщины, и отказались признавать однополые браки. Новые удостоверения личности, в которых в большинстве европейских стран теперь можно указывать "третий пол", в Польше предусматривают только два пола - мужской и женский. Польские города один за другим начали объявлять себя "зонами свободными от идеологии ЛГБТ".

Одна за всех

На Варшаву посыпались из европейских структур осуждающие резолюции и угрозы штрафов. Поляки в ответ обвиняли Брюссель в шантаже и вмешательстве во внутренние дела. И даже после того, как Брюссель заморозил выплату Польше почти 24 миллиардов евро из фонда восстановления экономики - из-за неисполнения решения Европейского суда в Люксембурге, а суд вынес постановление, согласно которому Варшава обязана выплачивать по миллиону евро в день до тех пор, пока его решение не будет исполнено, поляки не испугались. Счетчик заработал 3-го ноября, но платить никто не собирается. А на подходе новый штраф: евродепутаты инициировали иск против Еврокомиссии за то, что до сих пор не был активизирован одобренный в прошлом году механизм наказания за нарушения верховенства закона. Как только суд ЕС примет решение, что Брюссель должен начать соответствующую процедуру, Польшу должны лишить причитающихся ей денег из казны. Все это не производит на польские власти особого впечатления. В Варшаве говорят, что еще не известно, кто кому нужен больше - Евросоюз Польше или Польша Евросоюзу. Да, для поляков Европа - это финансовые инструменты, инвестиции, общий рынок, свобода передвижения, безопасность и официальное подтверждение того, что они европейцы, пусть и хулиганы. Но для Европы Польша - это граница с Россией, Беларусью и Украиной, отодвинутая на восток от Германии, это огромный рынок, где почти 70 процентов импорта приходится на страны ЕС. Это, в конце концов, примерно шесть с половиной миллиардов евро ежегодных взносов в бюджет Евросоюза. Поэтому поляки хотят, чтобы их уважали вместе с их ценностями, правительством и конституцией, и не указывали, как им жить, во что верить, какие реформы проводить. Не самый худший пример в наше время.