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15.11.2021 19:11
Рубрика: В мире

Польша хочет привлечь НАТО к решению ситуации с беженцами на границе c Беларусью

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Варшава, Рига и Вильнюс хотят задействовать 4-ю статью договора НАТО в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. О том, что три республики всерьез обсуждают такой вариант, рассказал премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому агентству печати. "Недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность - теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса", - заявил Моравецкий. Как известно, до сих пор западный военно-политический блок стоял в стороне от ситуации с беженцами, которую обсуждает Евросоюз. При этом на днях Британия, которая, как известно, уже не состоит в ЕС, официально подтвердила отправку своих военных на границу Польши и Беларуси "для оказания инженерной помощи в укреплении заграждений".

Четвертая статья договора Североатлантического альянса позволяет любому государству-члену созвать для консультаций Совет НАТО, если, по мнению этого государства, возникает угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Латвия и Литва опасаются, что если Польша полностью закроется, то поток беженцев хлынет через Прибалтику

О том, чего добивается Варшава и какие последствия может вызвать этот шаг, "РГ" рассказал немецкий политолог Александр Рар:

Фото: Oksana MANCHUK / BELTA / AFP
Польша насчитала 3,5 тысячи мигрантов на границе с Беларусью

- Думаю, это очень сложный и принципиально новый момент для НАТО и ЕС, которые Польша хочет задействовать как инструменты для "сдерживания врагов". Хотя очевидно, что механизм, созданный "холодной войной", не в состоянии разрешить подобный кризис. Поляки, прибалты и все страны Восточной Европы выступают в нем не на стороне "клуба" стран с либеральными ценностями, как те же Германия или Франция, но демонстрируют ментальность осажденной крепости, ощущая себя неким форпостом на внешних рубежах. Латвия и Литва опасаются, что если Польша полностью закроется, то поток беженцев хлынет через Прибалтику на север Европы, в Скандинавию. А Польша, которая и так переживает острый ценностный конфликт с Брюсселем, боится, что на нее начнут давить и в конце концов заставят пропустить через границу хотя бы часть людей, включая женщин и детей. Собственно, к этому уже склоняется будущее правительство ФРГ (его формирование все еще находится на стадии переговоров трех партий. - Прим. "РГ"), призывая все-таки забрать беженцев в Европу, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в центре континента. Понятно, что поляки будут до последнего этому сопротивляться.

Сейчас они хотят задействовать 4-ю статью Североатлантического договора. С одной стороны, это все-таки не 5-я статья о коллективной самообороне, речь идет пока лишь о консультациях. Теоретически у них действительно есть право созвать Совет НАТО и объявить, в чем они видят для себя угрозу. Но весь вопрос в том, как эти консультации будут проходить и удастся ли Варшаве убедить остальных, что против НАТО и ЕС ведется "гибридная война" (тем более что термин этот весьма расплывчат). Как в этом случае будет реагировать альянс? Никто не знает. Могут найтись горячие головы, которые хотели бы добиться применения именно 5-й статьи. Тогда последствия могут быть совсем непредсказуемыми. Хотя я убежден, что ЕС не хочет войны. Во всяком случае, я не могу себе этого представить. Но эскалация военно-политической напряженности вполне возможна. Например, если НАТО решит провести на границе с Беларусью какие-то маневры, чтобы символически поддержать поляков. Мы видим, что Британия уже отправила туда своих военных. Британцы вообще вышли из ЕС, и не их дело защищать Европейский союз. Очевидно, это игры в геополитику, которые не могут не вызывать тревоги. Еще одно возможное последствие для самого Евросоюза - в виде эффекта домино. Ведь если аргументация Польши и Прибалтики будет принята, то в следующий раз эту 4-ю статью смогут затребовать уже греки, испанцы и итальянцы, когда к ним хлынет следующая волна беженцев, что, вероятно, не за горами.

Между тем

Рекордное число мигрантов пересекли Ла-Манш на прошлой неделе, чтобы попасть в Британию, - 1185 человек за сутки. Для сравнения: предыдущий рекорд от пятого ноября был в разы меньше - 853 человека за день. Как сообщает BBC, четыре судна пограничных войск перехватили лодки нелегалов и сопроводили их в Дувр. С начала года уже более 23 тысяч человек пересекли Ла-Манш с целью попасть из Франции в Британию. Лондон неоднократно обвинял Париж в том, что он делает недостаточно для сокращения этого людского потока. По словам депутата парламента Натали Эльфик, представляющей Дувр, маловероятно, что французские власти не заметили, как более тысячи мигрантов "запрыгнули в небольшие лодки" и поплыли в Соединенное Королевство. Тем временем на французской стороне считают, что британцы сами виноваты в своих бедах. "Мы знаем, что о мигрантах, которые прибывают в Англию, заботятся. Они получают жилье, доход... Для них Англия остается Эльдорадо, но у британского правительства не хватает смелости пересмотреть свое законодательство в этой области", - заявила мэр города Кале Наташа Бушар.

Подготовила Диана Ковалева

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