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15.11.2021 16:22
Рубрика: В мире

Польша насчитала 3,5 тысячи мигрантов на границе с Беларусью

Текст: Юрий Когалов

На КПП "Брузги" ("Кузница") собралось 3,5 тысячи мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Фото: БелТА / РИА Новости
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"На закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тысячи мигрантов", - написал Жарын в Twitter. По словам польских полицейских, это в основном мужчины. В Варшаве опасаются, что они предпримут попытку силового штурма границы. В то же время белорусская сторона сообщает, что там много женщин и детей. "Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", - отметили в погранслужбе Беларуси.

Напомним, в последнее время сильно выросло число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, Латвию и Литву. Большая группа беженцев находится возле КПП "Брузги" ("Кузница"), ожидая, что их пропустят в ЕС. По данным госпогранкомитета Беларуси, там около 2 тысяч человек.

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