Польша построит забор на границе с Беларусью в первой половине 2022 года

Власти Польши планируют завершить строительство нового, капитального заграждения на границе с Беларусью в первой половине 2022 года. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик.

"Мы хотим закончить этот проект в первом полугодии следующего года", - заявил замглавы МВД Польши. При этом Вонсик отказался назвать конкретные сроки завершения строительства. "Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры", - отметил он.

Напомним, в последнее время сильно выросло число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, Латвию и Литву. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у республики нет возможностей сдерживать поток нелегалов из-за санкций ЕС.

В начале миграционного кризиса на границе с Беларусью Польша построила ограждение из колючей проволоки, однако оно не смогло остановить нелегалов, они периодически прорываются через него. В связи с этим было принято решение возвести новое сооружение длиной 180 километров и высотой 5 метров. Оно будет оснащено камерами и датчиками движения. Предполагается, что его строительство обойдется в сумму более 400 миллионов долларов. Деньги будут выделены из бюджета страны. Работы должны начаться в декабре.