Попова: Россия - четвертая в мире по количеству тестов на 100 тысяч человек

Принимавшиеся против распространения коронавируса ограничительные меры позволяют России находиться сегодня не выше 93 места в мире среди всех стран по совокупной заболеваемости за весь период наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По общему количеству тестов наша страна находится на четвертом месте в мире и в первой десятке - по количеству тестов на 100 тысяч населения.

"Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. На европейский регион сегодня приходится максимально интенсивный рост заболеваемости в мире.