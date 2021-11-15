Портовый инвестиционный сбор продлят на 2024 год

Минтранс предложил продлить взимание инвестиционного портового сбора на 2024 год. Без вложений в развитие портовой инфраструктуры Россия не сможет наращивать экспорт своих товаров, говорят эксперты.

Проект приказа минтранса об утверждении размера портового сбора проходит общественное обсуждение. Как поясняли ранее "РГ" в министерстве, инвестиционный сбор начали взимать с 2021 года. По действующему приказу в 2022 году планировалось получить 6,3 млрд рублей, в 2023 году - 7,2 млрд рублей. За три года планировалось собрать 20 млрд рублей. По новому приказу планируется в 2022 году собрать 5,2 млрд рублей, в 2023 году - 6 млрд рублей, в 2024 году - 7,5 млрд рублей. Средства будут направляться на строительство и реконструкцию причалов, портовых терминалов.

Размер инвестиционного портового сбора определяется с учетом общей нагрузки по уплате портовых сборов в морских портах, макроэкономической ситуации, уровня конкурентоспособности и других факторов. Ставка сбора с каждого судна рассчитывается, исходя из общей суммы с учетом валовой вместимости судна. Даже с учетом введения инвестиционных портовых сборов, суммарный размер портовых сборов в отечественных портах существенно ниже, чем в зарубежных портах-конкурентах, указывают авторы проекта приказа.

В российских портах нужно расширять терминалы, чтобы обеспечить заход современных больших судов и ускорить погрузку и выгрузку товаров, замечают в Ассоциации экспортеров и импортеров.

Российские порты нуждаются в модернизации, прежде всего для того, чтобы обеспечить рост экспорта, в основном каменного угля, минеральных удобрений, говорит заведующий московским отделом Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. С экспортом связаны тысячи рабочих мест в Кузбассе и других частях страны.

"Сейчас уже потрачено около 600 млрд рублей на реконструкцию БАМа и будут еще вложения, но вагоны не могут падать в океан, их нужно быстро разгружать, а товар везти дальше. Для этого необходимы очень большие суда по 300 метров длиной и 50 метров шириной, которые могут забирать до 200 тысяч тонн груза", - рассказывает эксперт.

Пока таких больших судов в России даже не было. Сейчас в порт Ванино, которым заканчивается БАМ, могут заходить суда с осадкой до 15 метров. После реконструкции смогут заходить суда с осадкой до 17-18 метров, рассчитанные на 200 тысяч тонн, приводит он пример.

Денег нужно существенно больше. Только на реконструкцию того же порта Ванино потребуется еще около 20 млрд рублей до 2023 года. Но благодаря инвестиционному портовому сбору реконструкция терминалов в портах будет синхронизирована с расширением железнодорожных путей, указывает эксперт.