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15.11.2021 13:01
Рубрика: Власть

Президенты России и Египта обсудили АЭС и авиабезопасность

Текст: Кира Латухина

Лидеры России и Египта провели телефонный разговор. Особое внимание Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси уделили торгово-экономическим связям, прежде всего, реализации крупных совместных проектов, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Прежде всего это строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Президент Египта выразил признательность за результативную совместную работу по обеспечению авиационной безопасности в египетских аэропортах. Напомним, что с августа восстановлено полноформатное воздушное сообщение между двумя странами.

Также Путин и Сиси отметили важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки, и условились продолжить личные контакты.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Возобновление авиасообщения с Египтом

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