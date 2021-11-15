«Pro Яблоню» замолвите слово

Яблоко можно считать одним из символов России. Оно упоминается в многочисленных сказках, о полезных свойствах яблок наслышан каждый, а на прилавках магазинов этот фрукт - лидер по спросу. Но немногие знают, что РФ обеспечивает себя соответствующими плодами и саженцами лишь наполовину. Остальное - товар, привезенный из-за рубежа. Ситуация начала меняться примерно лет десять назад, когда в Ставропольском крае появился современный промышленный питомник "Сады Ставрополья" по выращиванию саженцев плодовых культур. О том, как изменилось плодоводство в стране за это время, рассказал председатель совета директоров этого хозяйства Айдын Ширинов.

Саженцы растут в поле 2 года, после чего мы на специальных поддонах доставляем их в собственное саженцехранилище Фото: Роман Кияшко

- Айдын Ширинович, как сейчас обстоит дело в производстве яблок и плодовых саженцев в России? Удалось ли переломить ситуацию и нарастить число современных садов с использованием отечественного посадочного материала?

Айдын Ширинов: Да, в последние годы ситуация стала меняться, все больше садов закладываются с использованием российских саженцев. Так, в регионах этот показатель составляет в среднем 50 на 50 процентов с импортными растениями. В Ставропольском крае ситуация лучше - 20 на 80 процентов в пользу отечественного посадочного материала. И этот региональный показатель - успешная работа нашего питомника. Мы доказали, что Россия может себя обеспечить полностью, на 100 процентов, собственными плодами и саженцами.

Сегодня благодаря мерам поддержки Министерства сельского хозяйства РФ все больше аграриев хотят развивать современные сады. В этом году в России прогнозируется рекордный сбор яблок на уровне 1,5 миллиона тонн.

Чтобы достичь показателей продовольственной безопасности, нам необходимо внедрять современные интенсивные и суперинтенсивные технологии для кратного увеличения объема производства плодов. За рубежом их используют уже несколько десятков лет, но для отечественных аграриев это пока новшество.

Тем не менее за последние 10 лет наши отечественные садоводы и питомниководы вырвались вперед и продолжают показывать положительную динамику. К сожалению, наука и система образования остались далеко позади, и мы вынуждены пока внедрять и использовать лучшие зарубежные технологии. Первые несколько лет нам приходилось буквально жить в Европе, чтобы учиться у ведущих специалистов.

Весь комплекс производственных процессов дает свой результат. Сегодня мы предлагаем качественный здоровый посадочный материал, готовый к плодоношению.

- Как сегодня устроен процесс выращивания саженцев в вашем хозяйстве?

Айдын Ширинов: Это колоссальный труд - вырастить здоровые саженцы в соответствии с международными стандартами, готовыми к плодоношению. Раньше этому вообще не уделялось внимание. Но в итоге у нас все получилось, хотя, повторюсь, было трудно. К примеру, у нас сегодня свыше 3 миллионов саженцев. В течение года работникам нужно подойти для выполнения ручных операций к каждому деревцу более 20 раз. Более того, каждый из них должен выполнять все работы очень бережно, не нанося ни малейшего вреда растению. Также мы используем в питомнике современную технику и инвентарь, специально изготовленные для нас ведущими европейскими производителями. К сожалению, в России аналогов такой технике нет.

Наши саженцы растут в поле 2 года, после чего мы на специальных поддонах доставляем их в собственное саженцехранилище, откуда осуществляем отгрузку покупателям дважды в год - осенью и весной. Традиционная советская технология не предусматривала ни таких требований к качеству посадочного материала, ни таких производственных процессов, ни такого набора техники и технологий, ни, тем более, саженцехранилищ, что сразу делало менее продуктивными посадочный материал и сады. Более того, мы постоянно меняем земельный участок, а к прежним уже больше не возвращаемся - следующую партию выращиваем на другой территории, где раньше никогда не было многолетних насаждений. Это продиктовано современными агротехнологиями.

- Можно ли подготовить российских специалистов к международным стандартам садоводства?

Айдын Ширинов: Так как в свое время "Сады Ставрополья" были одними из пионеров внедрения современных технологий садоводства и питомниководства в нашей стране, мы постоянно делимся наработанным опытом, знаниями и технологиями с другими российскими производителями, отечественной наукой. Сегодня вокруг нас сформировался "садоводческий хаб" единомышленников, заинтересованных в развитии современного садоводства и питомниководства в России.

Мы стояли у истоков создания "Международной школы современного садоводства", которая занимается подготовкой и переподготовкой действующих специалистов в соответствии с международными требованиями, куда приезжают ведущие мировые эксперты. Чтобы наши аграрии не тратили время и не выезжали за рубеж в поисках новых разработок, технологий, техники, отраслевых изменений, мы совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и отраслевыми союзами 3 года назад организовали и провели первую международную специализированную выставку "PROЯблоко". Начинали ее с 10 стендов. В этом году на 3-й ежегодной международной специализированной выставке-конгрессе "PROЯблоко" было более 200 экспонентов, половина которых приехала из-за рубежа, и более 3000 посетителей и участников. Большая удача, что на территории Ставропольского края находится хороший выставочный комплекс и удачная логистика в Минеральных Водах - международный аэропорт, федеральная трасса, санатории, достопримечательности, курорты - все очень удобно. И самое главное, участники выставки могут посетить лучшие садоводческие хозяйства и крупные логистические центры, находящиеся совсем рядом.

"Сады Ставрополья" доказали, что Россия может себя обеспечить полностью, на 100 процентов, собственными плодами и саженцами

- Когда вы говорите о формировании вокруг питомника "садоводческого хаба", речь идет только о крупных производителях? Реально ли заняться промышленным садоводством в небольших хозяйствах?

Айдын Ширинов: Конечно! И даже у себя на участке. Например, мы по просьбе властей Ставропольского края совместно с зарубежными специалистами и Федеральным научным центром им. И.В. Мичурина, разработали пилотный проект для тех, кто хочет заниматься промышленным садоводством в личном подсобном хозяйстве на 10 сотках. Проект реализуется более 3 лет и за все время по этой программе мы создали более 1000 садов. Он успешно работает в двух субъектах - Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Один такой сад дает возможность с 10 соток получать до 10 тонн яблок в сезон. По самым скромным подсчетам, килограмм плодов можно продать за 40 рублей. Это 400 тысяч в год. Существенная прибавка, скажем, к пенсии или к семейному бюджету. Думаю, у этой программы есть большой потенциал и в части агротуризма. Например, можно приглашать людей на самосбор. Приезжает семья, люди собирают столько яблок, сколько они готовы купить, расплачиваются и забирают свежие фрукты с собой. Это и интересный формат досуга для всей семьи, к тому же можно поближе познакомиться с процессом выращивания плодов.

- Как у вас складываются отношения с российским научным сообществом?

Айдын Ширинов: Мы не стали ждать, когда научные программы синхронизируются под наше производство и когда наука придет к нам. Стали развиваться сами, и сегодня открыты для отечественной науки.

Хочу привести пример нашего успешного сотрудничества с академиком Владимиром Александровичем Гудковским из ФНЦ им. Мичурина. Он одним из первых поверил в нас, и сейчас мы ведем активную совместную работу.

И пока другие научные центры скептически относились к нашим начинаниям, мы с коман­дой Гудковского создавали и внедряли в производство совместные разработки как для крупных, так и для малых производств. Мы продолжаем успешное сотрудничество и сейчас разрабатываем новые технологии хранения яблок и груш, которые позволяют покупателям в течение года потреблять свежие, экологически чистые, не теряющие ни вкусовых качеств, ни полезных свойств фрукты. Данные разработки не имеют аналогов за рубежом.

Мы также сотрудничаем с ведущими российскими вузами - МГУ им. М.В. Ломоносова и Московской сельскохозяйственной академией имени К. А. Тимирязева. В ботаническом саду МГУ заложили демонстрационные современные сады для совместной научной работы, в Тимирязевской академии такой сад появится уже в следующем году.

К сожалению, российская образовательная программа не отвечает требованиям производителей, и мы вынуждены переучивать выпускников. И надеемся, в ближайшее время учебные программы адаптируют под современные потребности аграриев.

- А как обстоят дела с поддержкой отечественных садоводов и питомниководов на федеральном уровне?

Айдын Ширинов: Да, благодаря мерам государственной поддержки сегодня закладываются современные сады и питомники, строятся холодильники. Это стало особенно актуально после 2014 года, когда страну ориентировали на импортозамещение и ограничили ввоз импортной продукции. С того момента резко возросло число новых насаждений. Но сегодня нужно менять эти меры поддержки, чтобы за государственные деньги не финансировали развитие зарубежных питомников. Необходимо эти средства оставлять в российских питомниках. Было бы справедливо по отношению к отечественным питомниководам, если правительство РФ будет субсидировать закладку садов исключительно на саженцах, выращенных в отечественных питомниках.

Я хочу подчеркнуть, что мы не боимся конкуренции. Свою долю рынка мы заняли и прекрасно понимаем, что стране требуется еще несколько таких хозяйств, как наше, чтобы обеспечить отечественных аграриев саженцами. Они, в свою очередь, предложат гражданам наше, российское яблоко. Также наши саженцы имеют большой экспортный потенциал.

Кстати

В 2018 году "Сады Ставрополья", а также хозяйство, где был заложен современный сад из саженцев питомника, посетил глава государства. Айдын Ширинов сопровождал первых лиц по хозяйствам и рассказал о преимуществах современных технологий выращивания, которые используют в крае. Президент тогда удивился наработкам аграриев - урожайности яблонь, внешнему виду и вкусовым качествам плодов. При этом он отметил, что отрасль садоводства прошла через очень тяжелый период, но успешно восстанавливается благодаря отечественным компаниям.

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