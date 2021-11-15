Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района

Оправдание бывшего главы Раменского района будет оспорено. Делать это готовится прокуратура Московской области.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили источники в надзорном ведомстве.

Напомним, в Подольском городском суде присяжные 27 октября оправдали бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова. Его СК РФ обвинил в убийстве его знакомой Евгении Исаенковой.

По версии следствия, ночью 2 мая 2019 года Кулаков в салоне авто Исаенковой задушил ее. Машину нашли спустя два дня. А через три недели главу района арестовали.