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15.11.2021 04:01
Рубрика: Власть

Путин на встрече лидеров экономик АТЭС призвал к взаимному признанию вакцин

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Социально-экономическому восстановлению после пандемии был посвящен саммит АТЭС под председательством Новой Зеландии, который прошел в онлайн-формате. Главы государств и правительств 21 страны и территории приняли совместное заявление и план действий до 2040 года. Выступая на саммите, президент России Владимир Путин не исключил появление более опасных штаммов коронавируса, призвал к скорейшему взаимному признанию вакцинных сертификатов и выступил против протекционизма и за отказ от политически мотивированных санкций.
Владимир Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС и ЕАЭС. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Владимир Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС и ЕАЭС. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Владимир Путин призвал страны АТЭС плотнее координироваться с ШОС и ЕАЭС. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

По традиции, лидеры надевают предметы национальной одежды страны, которая принимает саммит. Не стал исключением и этот раз: организаторы разослали всем шарфы-накидки с элементами орнамента, из шерсти овец-мериносов. Владимир Путин также выступал на саммите, накинув этот шарф на плечи.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глобальная экономика постепенно выходит из кризиса, констатировал Путин. Прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9 процента, для экономик АТЭС показатель будет еще выше - в среднем 6,4 процента. Россия вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году он будет до 4,7 процента. "Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель", - оценил президент. Но коронавирус еще не побежден, не исключено появление новых и даже более опасных штаммов, предостерег российский лидер. "Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран", - считает он. А для этого - усиливать международное сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах.

Путин отметил важную роль Всемирной организации здравоохранения и назвал недопустимыми шаги, которые бы ущемляли ее прерогативы. Он считает, что ВОЗ могла бы еще активнее заняться массовой иммунизацией, так как доступ к вакцинам не могут получить многие нуждающиеся в них страны. "Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - пояснил президент. Также ВОЗ могла бы ускорить процедуры оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов.

На саммите "двадцатки" Россия предложила в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов. Путин уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную активность. Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты. "Пандемия продемонстрировала, сколь огромное значение имеет свободный и недискриминационный доступ всех государств к жизненно важным товарам и услугам, ресурсам, технологиям", - отметил президент. Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних, политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов, за укрепление многосторонней торговой системы, в центре которой - ВТО.

Москва также заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по вопросам цифровизации. В числе приоритетных направлений - обмен опытом внедрения цифровых технологий в традиционные отрасли, подготовка кадров, совершенствование нормативного регулирования, развитие систем связи и коммуникаций, применение искусственного интеллекта.

Серьезнейшим вызовом Путин назвал изменение климата. По российской инициативе в рамках АТЭС был утвержден перечень товаров, способствующих охране окружающей среды и сбережению природных ресурсов. "Экономики форума взяли обязательство обеспечить льготный режим торговли ими. Поэтому, разумеется, поддерживаем предложение новозеландского председательства по расширению списка таких товаров", - объявил он.

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