Путин на встрече лидеров экономик АТЭС призвал к взаимному признанию вакцин

Социально-экономическому восстановлению после пандемии был посвящен саммит АТЭС под председательством Новой Зеландии, который прошел в онлайн-формате. Главы государств и правительств 21 страны и территории приняли совместное заявление и план действий до 2040 года. Выступая на саммите, президент России Владимир Путин не исключил появление более опасных штаммов коронавируса, призвал к скорейшему взаимному признанию вакцинных сертификатов и выступил против протекционизма и за отказ от политически мотивированных санкций.

По традиции, лидеры надевают предметы национальной одежды страны, которая принимает саммит. Не стал исключением и этот раз: организаторы разослали всем шарфы-накидки с элементами орнамента, из шерсти овец-мериносов. Владимир Путин также выступал на саммите, накинув этот шарф на плечи.

Глобальная экономика постепенно выходит из кризиса, констатировал Путин. Прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9 процента, для экономик АТЭС показатель будет еще выше - в среднем 6,4 процента. Россия вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году он будет до 4,7 процента. "Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель", - оценил президент. Но коронавирус еще не побежден, не исключено появление новых и даже более опасных штаммов, предостерег российский лидер. "Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран", - считает он. А для этого - усиливать международное сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах.

Путин отметил важную роль Всемирной организации здравоохранения и назвал недопустимыми шаги, которые бы ущемляли ее прерогативы. Он считает, что ВОЗ могла бы еще активнее заняться массовой иммунизацией, так как доступ к вакцинам не могут получить многие нуждающиеся в них страны. "Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - пояснил президент. Также ВОЗ могла бы ускорить процедуры оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов.

На саммите "двадцатки" Россия предложила в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов. Путин уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную активность. Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты. "Пандемия продемонстрировала, сколь огромное значение имеет свободный и недискриминационный доступ всех государств к жизненно важным товарам и услугам, ресурсам, технологиям", - отметил президент. Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних, политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов, за укрепление многосторонней торговой системы, в центре которой - ВТО.

Москва также заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по вопросам цифровизации. В числе приоритетных направлений - обмен опытом внедрения цифровых технологий в традиционные отрасли, подготовка кадров, совершенствование нормативного регулирования, развитие систем связи и коммуникаций, применение искусственного интеллекта.

Серьезнейшим вызовом Путин назвал изменение климата. По российской инициативе в рамках АТЭС был утвержден перечень товаров, способствующих охране окружающей среды и сбережению природных ресурсов. "Экономики форума взяли обязательство обеспечить льготный режим торговли ими. Поэтому, разумеется, поддерживаем предложение новозеландского председательства по расширению списка таких товаров", - объявил он.