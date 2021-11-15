Путин обсудил с главой "Росавтодора" строительство новых магистралей

Не допускать необоснованного завышения стоимости дорожного строительства и заняться дебюрократизацией призвал президент Владимир Путин председателя правления "Росавтодора" Вячеслава Петушенко во время рабочей встречи в Кремле.

"Компания образована в 2009 году, за это время работа проделана очень большая. Сейчас в портфеле заказов объектов более чем на один триллион рублей. Насколько я понимаю, 25 процентов из этих ресурсов - это частные инвестиции", - отметил Владимир Путин и попросил оценить ситуацию в отрасли, а также назвать приоритетные объекты. Первым значимым успехом не только для госкомпании, а в целом для дорожного строительства в стране докладчик считает трассу Москва - Санкт-Петербург: свыше 606 километров. Он заявил, что к концу 2023 года построят обход Твери, и тогда будет первая трасса в России, соединяющая две столицы. "Расшиты" все имеющиеся там узкие места, и сейчас скорость движения составляет 130 километров в час. От Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно, подсчитал Петушенко.

"И трасса М-4, которая идет до Краснодара, и Москва - Санкт-Петербург, и наконец-то реализованный нами проект ЦКАД, который мы завершили, сегодня позволяют нам создать ось Север - Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря с учетом того, что наши коллеги построят трассу от Краснодара до Керченского моста", - продолжил глава "Росавтодора". Так что к 2024 году можно будет из Санкт-Петербурга попасть в Севастополь, не остановившись ни на одном светофоре. В 2024 году есть планы завершить трассу М-12 - Москва - Нижний Новгород - Казань. Старт был дан в июле прошлого года, работа идет практически на каждом километре.

В 2024 году есть планы завершить трассу М-12 - Москва - Нижний Новгород - Казань. Сейчас работа идет практически на каждом километре

"Мы в целом в строительном комплексе - это касается и дорожного строительства - принимаем решения, связанные с дебюрократизацией в широком смысле этого слова: избыточное регулирование, устаревшая нормативная база", - констатировал Путин и спросил, как с этим обстоят дела в компании. Значимость больших объектов, как ЦКАД или Москва - Нижний Новгород - Казань, говорит о том, что если пойти в обычном режиме, победы не видать, сказал собеседник. Так что включена "нормативная гильотина", которая позволяет многие вопросы дебюрократизировать. Сделано уже много, но все равно недостаточно. "Вы над этим абсолютно точно поработайте. Бюрократическая составляющая деятельности самого аппарата и нормативное регулирование, даже внутри компании, - надо внимательно посмотреть на это", - указал президент.

"И конечно, один из ключевых вопросов - это стоимость", - подчеркнул Путин. "Мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - предостерег он. Главное в том, что за один рубль надо построить больше, заявил Петушенко. Надо как можно больше использовать ресурсов, чтобы оптимизировать решения, добавил он. И в пример привел трассу Москва - Нижний Новгород - Казань: убрали очень много избыточных технических решений прежних лет. В частности, понизили дорожную насыпь, убрали многие искусственные сооружения, что позволяет за меньшие деньги сделать больше. "Мы видим, что и правительство очень активно этим занимается", - заметил глава "Росавтодора". "Действительно, те стереотипы, которые существуют, надо убирать. Строительное сообщество готово к этому", - заверил он. "И с субподрядчиками надо работать, конечно", - также указал Путин.