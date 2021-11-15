Путин подписал указ о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

Товары из ДНР и ЛНР будут участвовать в госзакупках наравне с российскими. Президент подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь о смягчении условий доступа к госзакупкам, а также о снятии ограничений на экспорт и импорт.

Решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", говорится в документе.

В течение месяца правительство должно обеспечить признание в России действительными выданных в упомянутых районах сертификатов о происхождении товаров. А также - допуск на равных условиях с российскими товаров из этих районов для государственных и муниципальных закупок. Сделать это нужно на период, пока не будет политически урегулирована ситуация на основании Минских соглашений.

При этом количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, перемещаемым через российскую границу на эти территории или из них, не применяются. Список исключений будет, его определит за месяц кабмин.