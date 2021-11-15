Путин поменял состав президиума Госсовета РФ

Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник.

В частности, в орган вошли полпред в УФО Владимир Якушев, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова и еще девять руководителей субъектов РФ - Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Сергей Меняйло (Северная Осетия), Владимир Солодов (Камчатка), Радий Хабиров (Башкирия), Олег Хорохордин (Алтай), Владислав Шапша (Калужская область), Вадим Шумков (Курганская область).

При этом Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике, сменив в должности председателя Дмитрия Миронова, помощника президента РФ.

В то же время из состава президиума, куда всего входят 28 человек, исключили десять членов, включая глав нескольких регионов - Игоря Кобзева (Иркутская область), Сергея Носова (Магаданская область), Дениса Паслера (Оренбургская область), а также градоначальника Севастополя Михаила Развожаева.