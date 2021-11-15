Путин предостерег от задирания цен при строительстве дорог

Нельзя необоснованно завышать стоимость дорожного строительства. Об этом заявил президент на встрече с председателем правления "Росавтодора" Вячеславом Петушенко.

"Мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - заявил Владимир Путин.

Президент также призвал обратить внимание на устранение бюрократических процедур. "Вы над этим абсолютно точно поработайте", - указал он.