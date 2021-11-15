Путин указал утвердить перечень документов для строительства

Президент поручил утвердить исчерпывающий перечень документов для проектов в строительстве. Цель - сократить сроки и исключить избыточные процедуры.

Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета правительству совместно с профильной комиссией Госсовета и региональными властями. Срок выполнения - до 30 марта 2022 года.

Речь идет о документах, сведениях, материалах, согласованиях, необходимых для реализации проектов по строительству, в том числе для сокращения сроков их реализации и исключения избыточных или дублирующих процедур.