Путин выступил на конференции по искусственному интеллекту

Президент принял участие в конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021. Владимир Путин призвал ускорить цифровую трансформацию и поручил создать единую госсистему биометрических данных.

"Технологии искусственного интеллекта действительно стали частью нашей жизни", - подчеркнул президент. Важно, чтобы прорывные решения, открывающие безграничные возможности, работали не во вред, а на благо, сказал он. Сейчас в центр экономических процессов становится не товар или услуга, а человек. "Такая трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу, систему государственного управления. И ключевую роль здесь, конечно, играют большие данные, искусственный интеллект", - считает Путин.

В глобальной конкуренции выигрывает тот, кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, убежден президент. Россия должна здесь быть среди лидеров. Нужно увеличивать темпы цифровой трансформации и от "пилотных" инициатив быстрее переходить к сквозным проектам внедрения искусственного интеллекта, прежде всего в сферах, которые определяют качество жизни, поставил задачу Путин. Технологии будущего должны быть доступны уже сегодня и работать на достижение национальных целей развития.

Планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи и телекоммуникаций должны быть тесно увязаны со стратегиями внедрения искусственного интеллекта. "Что толку в технологиях будущего, если в конкретном городе или небольшом поселке все еще низкое качество связи или вообще нет интернета - такое, к сожалению, у нас пока есть, правда, уже почти нигде этого не видно, но тем не менее есть", - заметил президент.

Он напомнил, что на прошлой встрече договаривались предоставить налоговые стимулы организациям, которые приобретают отечественное программное обеспечение, компьютеры и телекоммуникационные устройства. Но эти и другие решения до сих пор не приняты. "Такими неспешными темпами нам не решить сейчас задачи ускоренного технологического развития", - предостерег он.

Путин призвал как можно быстрее убирать явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений. Но при этом не забывать такие аспекты, как, например, с кого взыскивать ущерб, если беспилотный автомобиль спровоцирует ДТП, как страховать ответственность за действия и бездействие роботов. Президент попросил кабмин отладить юридические аспекты внедрения передовых решений в рамках экспериментальных правовых режимов, в том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности на результаты деятельности алгоритмов искусственного интеллекта.

Технологии будущего должны быть доступны уже сегодня и работать на достижение национальных целей развития

Развитие цифровых технологий невозможно без доступа к данным, и здесь, как считает Путин, должны действовать как минимум два принципа. Первый - нужны эффективные механизмы деперсонализации и хранения данных, понятные правила предоставления такой анонимной информации, безусловная защита прав и интересов граждан. Второе - необходимо как можно быстрее обеспечить доступ российских разработчиков искусственного интеллекта, научных организаций и бизнеса к массивам обезличенных данных государства. Президент предложил правительству и ЦБ подумать о возможности такого же доступа к массивам данных крупных компаний. При этом любое действие должно совершаться с согласия человека.

"Особое решение следует принять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан", - продолжил он. Речь прежде всего о биометрических данных, которые все чаще используются для финансовых и других операций. "Такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации, то есть государство должно взять на себя ответственность за ее хранение и при этом обеспечить свободный доступ к ней банкам, другим организациям, но в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство, открытый доступ к персональным данным", - пояснил он.

Важно обеспечить не только кибербезопасность человека, но и его виртуального двойника - аватара, который будет внутри формирующихся метавселенных. "Их разработчики обещают, что человек с помощью таких виртуальных миров сможет преодолевать пространства, не выходя из дома", - добавил президент. Путин ознакомился с проектами школьников, которые приняли участие в международном конкурсе, и заметил, что обязательное условие успеха в образовании - это мотивация. "Если есть интерес к предмету, который человек изучает, то результат будет достигнут", - заметил он.

Между тем

Скорость предоставления госуслуг в России к 2024 году может вырасти в десять раз. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции Artificial intelligence (AI) Journey 2021. По его словам, повысить скорость позволят технологии искусственного интеллекта (ИИ). Чиновник отметил, что подобные технологии позволят повысить эффективность обеспечения кибербезопасности в пять раз. Чернышенко добавил, что эффективность ИИ оценивается по пяти показателям: скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность. В то же время, по его словам, критически важным остается вопрос безопасности использования ИИ и принятия им решений в отношении жизни и здоровья людей, и отрегулировать это - задача государства.

На фоне большого числа пациентов и необходимости анализа гигантских объемов данных в разгар пандемии внедрение и использование ИИ в медицине стало необходимостью. По словам директора "Института медицины будущего" Берталана Меско, внедрение технологий ИИ в меди­цине - обязательное условие улучшения качества и продолжительности жизни пациента. Можно говорить об использовании ИИ для прогнозирования заболеваний, активного подключения пациентов к системе цифровой медицины.

Подготовили Михаил Загайнов, Олег Капранов