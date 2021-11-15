60 владимирских волонтеров обучились в "Школе волонтеров наследия" в 2021 году

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике подвели итоги "Школы волонтеров наследия" за 2021 год − одного из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества в рамках нацпроекта "Культура".

Он инициирован Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры при поддержке Минкультуры РФ. Ключевые партнеры в реализации проекта во Владимирской области - департамент культуры, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

В мероприятиях "Школы" приняли участие 60 активистов регионального добровольческого центра "Волонтеры культуры", действующего на базе областной библиотеки для детей и молодежи. Занятия проводились в научно-реставрационном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника по двум программам обучения − основной и углубленной.

40 волонтеров культуры стали участниками основной программы, включавшей в себя вовлечение в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, формирование представления о добровольческом движении в области сохранения культурного наследия, а также мастер-классы по реставрации предметов из дерева, камня и металла.

20 добровольцев, успешно прошедших обучение в 2020 году, занимались по углубленной программе. Она предусматривала более детальное изучение вопросов сохранения объектов культурного наследия, их реставрации, проведение фотофиксации объектов, составление акта предварительного осмотра состояния объектов, представление состава и принципов разработки документации, требуемой для постановки памятников на охрану, а также умение организовывать волонтерские группы, строить общение с их участниками с помощью современных средств коммуникации, работать в социальных сетях, налаживать взаимодействие с благотворительными фондами, общественными организациями, органами власти, органами по охране памятников.

По мнению куратора регионального добровольческого центра "Волонтеры культуры", директора Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Татьяны Сдобниковой, занятия проекта очень важны, полезны и актуальны для активистов. Они помогают им грамотно оценивать свои навыки и возможности по работе на объектах культурного наследия и впоследствии участвовать в сохранении объектов с максимальной отдачей.