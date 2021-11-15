На днях исполняется два года с момента, когда в Москве было открыто пассажирское движение по новой столичной транспортной артерии - Московским центральным диаметрам (МЦД).

21 ноября с Белорусского вокзала отправились поезда, следующие по маршрутам Одинцово - Лобня (МЦД-1) и Нахабино - Подольск (МЦД-2). Новые железнодорожные линии соединили 57 станций, из которых 19 имеют пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

Строительство диаметров решает несколько задач: это повышение транспортной доступности для жителей Подмосковья (становится не только проще добираться до столицы, но и быстрее, и комфортнее), а для жителей Москвы - это возможность воспользоваться альтернативным транспортом вместо перегруженного метрополитена в часы пик, а также комфортная альтернатива личному транспорту.

Московские центральные диаметры соединили в себе лучшее от метрополитена и пригородного железнодорожного сообщения. Во-первых, график работы МЦД такой же, как в метро, - с 5.30 до 1.00. Отсутствуют традиционные для пригородных электричек дневные перерывы и жесткое расписание. Интервалы движения поездов составляют от пяти до семи минут (в зависимости от пассажиропотока) на протяжении всего дня. Для того чтобы оплатить проезд, не обязательно покупать отдельный билет. Можно воспользоваться картой "Тройка". Тариф зависит от зоны. Сейчас их три: "Центральная", "Пригородная" и "Дальняя". Если поездка на МЦД занимает не более 90 минут, то можно сделать бесплатную пересадку на метро. Кроме того, поезда, курсирующие по МЦД, новые и максимально комфортные: есть кондиционер, Wi-Fi, повышена шумоизоляция. По линиям МЦД следуют поезда "Иволга", "Ласточка" и Эп2Д, которые по техническим параметрам не уступают зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам даже превосходят.

"Я пользуюсь МЦД с первых месяцев открытия и могу сказать, что теперь поездка на работу из пригорода в Москву стала не только быстрее, но и гораздо приятнее, - делится впечатлениями житель Подмосковья Ярослав Новиков. - Раньше я всегда добирался до работы на собственном автомобиле, но дорога занимала довольно много времени из-за утренних пробок, ехать же на электричке было некомфортно: давка и духота в часы пик. Теперь же появилась возможность ездить на работу и быстро, и с комфортом, что не может не радовать".

Московские центральные диаметры соединили в себе лучшее от метрополитена и пригородного железнодорожного сообщения

Схема движения поездов МЦД добавлена к схеме Московского метрополитена. Для того чтобы ветки МЦД можно было быстро отличить от веток метро, на карте они имеют другой стиль графики, а также запоминающиеся цвета: ветка МЦД-1 раскрашена цветом "физалис", МЦД-2 - "фуксия".

Совсем скоро на схеме метрополитена появятся новые линии маршрутов МЦД. В ближайшие годы будет запущено еще три направления: МЦД-3 Зеленоград - Раменское, МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.

Сначала планируется запустить МЦД-3. По планам, первые пассажиры смогут воспользоваться новой веткой уже в конце 2022-го - начале 2023 года. Это направление свяжет Зеленоград, Химки и Раменское и поможет жителям Подмосковья быстрее добираться до столицы, разгрузит пригородное сообщение в этом направлении, а также метрополитен. Согласно проекту, линия протяженностью 82 километра будет включать 43 станции, из которых 13 будут иметь пересадку на метро и две станции - пересадку на станции МЦК - "Андроновку" и "Лихоборы", а также на пригородные электрички.

МЦД-4 планируют запустить до конца 2024 года. Диаметр свяжет подмосковные города Реутов, Железнодорожный и Апрелевку с шестью столичными вокзалами - Курским, Казанским, Ярославским, Ленинградским, Савеловским и Белорусским. Протяженность диаметра составит 86 километров и будет иметь 38 станций, с 18 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и пригородные электрички.

Точной даты запуска пятого диаметра пока нет, но известно, что МЦД-5 Пушкино - Домодедово должен быть построен до 2025 года. Линия длиной 72 километра соединит три крупных подмосковных города - Домодедово, Мытищи и Пушкино - и будет иметь 34 станции, девять из которых позволят пересесть на метро, МЦК и пригородные электрички.

Московские центральные диаметры связывают не только подмосковные города со столицей, разгружают метрополитен и пригородное сообщение, но и помогают существенно экономить время в пути - до 50 процентов, а также выводят передвижение между двумя регионами на принципиально новый уровень. Многие пересадочные станции имеют крытые переходы, которые защищают пассажиров от непогоды и позволяют организовать поездку наиболее комфортно.