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15.11.2021 21:44
Рубрика: Экономика

Зебру видно днем и ночью

Эксклюзивные решения делают столичный транспорт удобным и безопасным
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 259(8610)
Транспортная инфраструктура и транспортные инновации - крайне благоприятный и перспективный сегмент для инвестиций. Об этом на конференции аналитического агентства "Автостат" "ИТ-революция в автобизнесе" сообщил директор проектов АНО "Московская дирекция транспортного обслуживания" Иван Юнин.
Столица активно развивает общественный транспорт и средства индивидуальной мобильности. Фото: Сергей Михеев Столица активно развивает общественный транспорт и средства индивидуальной мобильности. Фото: Сергей Михеев
Столица активно развивает общественный транспорт и средства индивидуальной мобильности. Фото: Сергей Михеев

По его словам, только за 3 квартала нынешнего года по этим направлениям в мире начато более 1500 стартапов с совокупной суммой капвложений свыше 133 миллиарда долларов. Среди наиболее популярных проектов - шеринг, беспилотные городские шаттлы, разработка eVTOL, различные решения в области электротранспорта и т.д. Причем среди ключевых инвесторов, помимо крутых автокорпораций типа BMW или Toyota, замечены, например, Samsung и Xiaomi - последняя компания тоже стала заниматься производством автомобилей.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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"В Москве также перспективно запускать транспортные стартапы. Объем транспортного рынка столицы в этом году составляет 640 миллиардов рублей и будет только расти. И для компаний, готовых предлагать здесь свои ИТ-решения, открываются огромные возможности", - сообщил Иван Юнин.

В транспортном комплексе Москвы трудится более 100 тысяч человек, и это не только перевозчик Мосгортранс, но и компании, обслуживающие инфраструктуру (парковки, зарядные станции, светофоры, дорожные знаки и проч.), в том числе и ИТ-составляющую движения. Сейчас в столице курсирует около 650 электробусов, растет парк электромобилей и зарядных станций для них (сейчас их 23, но в обозримой перспективе планируется запускать примерно 200 зарядок каждый год). За 27 тысяч перевалил парк каршеринговых автомобилей, 25 тысяч электросамокатов доступны для кикшеринга, с начала года на них совершено свыше 7 миллионов поездок. Удобным пользование московским транспортом делает множество различных мобильных приложений, ИТС, система face pay и многие другие решения.

ИТ-революция во всем мире и в России в частности охватывает не только личные автомобили, но и общественный транспорт, средства индивидуальной мобильности. Последний сегмент, как мы уже говорили, растет довольно бурно, ведь город поддерживает и вкладывается в него. По словам Ивана Юнина, ключевых трендов в развитии столичного транспорта несколько. Это цифровизация - внедрение интеллектуальных транспортных систем, роботизация бизнес-процессов, предиктивное техобслуживание и мониторинг. Развитие средств индивидуальной мобильности СИМ (велосипеды, электросамокаты), повышение уровня автономности транспорта. В этом случае речь идет про умные системы, подсказывающие водителю правильные решения. До полностью беспилотного транспорта нам еще далековато, хотя в Москве уже активно тестируются роботы-доставщики, беспилотный наземный и летательный транспорт. По прогнозам, объем рынка беспилотного наземного транспорта в мире к 2030 году вырастет почти в 2 раза.

Перспективный тренд - интегрированная мобильность. Это организация системы мультимодальных перевозок за счет объединения всех видов транспорта и транспортных сервисов в едином цифровом пространстве. Подобную MaaS-платформу в Москве планируется запустить до конца этого года. Платформа позволит в одном приложении пользоваться несколькими видами транспорта. Например, вызвать от дома такси до метро, проехать на метро, а потом пересесть на каршеринг.

Про электрификацию транспорта мы уже упоминали, и наконец - использование новых источников энергии. Так, на Moscow Urban Forum-21 подписано соглашение между столичным дептрансом, "Роснано" и КАМАЗом по созданию водородного автобуса. Это мировой тренд.

Фото: РИА Новости
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И для того, чтобы все предлагаемые решения было удобно тестировать, внедрять и оценивать, в октябре 2020 года была запущена экосистема одного окна "Транспортные инновации Москвы". За год работы в рамках проекта прошли оценку более 700 IT-решений, 75 процентов участников нашли своего бизнес-заказчика, запущено 90 пилотных проектов, каждый из которых улучшает и ускоряет движение по городу. "Конечно, Москва не является пионером этого движения, - отметил Иван Юнин. - Экосистемы для стартапов уже есть в Сиднее, Берлине, Лондоне и других крупных городах. Мы же пока находимся в начале пути. Тем не менее Москва регулярно занимает топовые места в мировых рейтингах по внедрению конкретных IT-решений".

Среди наиболее интересных решений - интеллектуальная система обеспечения безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах SmartC. При приближении пешехода к зебре видеодетекторы включают LED-панели, информирующие водителей о пешеходе, а также дополнительно подсвечивают дорожные знаки и саму зебру. Благодаря такому решению удается на 82 процента снизить риск аварийности, на 27 процентов увеличить среднюю скорость автомобиля, на треть уменьшить время ожидания пешехода на переходе.

Это и другие внедряемые решения, может быть, не слишком очевидны для автомобилистов, их нельзя "потрогать", но они реально служат безопасности движения и увеличению средней скорости потока машин.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова
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