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15.11.2021 21:58
Рубрика: Общество

К 2026 году в Москве будет построен технологический кластер "Образцово"

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
К 2026 году в Москве будет построен многофункциональный технологический кластер "Образцово". На его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 миллиардов рублей. Распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, кластер будет создан на базе Российского университета транспорта - крупнейшего отраслевого вуза страны. Основные площадки кластера разместятся в учебных корпусах, которые ждет реконструкция. Но планируется построить и новые. Работы собираются проводить в несколько этапов, причем так, чтобы это не помешало учебе.

Фото: РИА Новости
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Основой кластера станет национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий.

"Здесь будут разрабатывать, испытывать и сертифицировать интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для повышения эффективности транспортных систем", - говорится в сообщении на сайте правительства. Студентам будут доступны новые курсы по программам, ориентированным на развитие цифровых технологий в транспортной системе.

Справка "РГ"

По указу президента в 2018 году Российский университет транспорта получил право разрабатывать и утверждать свои стандарты по всем уровням высшего образования. В составе вуза - шесть профильных академий, шесть институтов, пять колледжей и гимназия.

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