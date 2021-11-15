Калужская скорая помощь отметила 100-летний юбилей

Со знаменательной датой сотрудников регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф поздравили руководители города и области.

"Работников калужской скорой помощи всегда отличал высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, случайные люди здесь не задерживаются, - подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Сегодня вы находитесь на переднем крае борьбы с короновирусом, боретесь за жизнь и здоровье калужан. От всей души благодарю вас за ваш нелегкий труд, желаю, конечно же, крепкого здоровья, тепла и благополучия в семьях, терпения и сил!"

Глава Калуги вручил сотрудникам скорой почетные грамоты, цветы и пирог для праздничного чаепития.

Службы скорой помощи в Калуге была создана в 1921 году, в то время Губздравотдел имел всего 22 лошади и ни одной машины. Поэтому первая скорая медицинская помощь в городе оказывалась на извозчиках.

После Великой Отечественной войны практически всю службу здравоохранения пришлось восстанавливать заново. В 1953 году была создана станция скорой и неотложной медицинской помощи города Калуги. С 1963 года началось формирование выездных бригад, были радиофицированы все машины скорой помощи.

В настоящее время "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" обслуживает население Калуги общей численностью порядка 350 тысяч человек, радиус обслуживания 25-30 км.