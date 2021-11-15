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15.11.2021 16:49

Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по вакцинации

Липецкая область вошла в пятерку регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса: этот показатель один из самых высоких в России. Глава области Игорь Артамонов сообщил, что первый компонент вакцины получили 585518 липчан, двукратно привиты 502 774 человека. Охват населения вакцинацией составил 58,7 процента. По этому показателю Липецкая область на 11 месте в стране. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80 процентов взрослого населения, это примерно 730 тысяч человек.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области
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- Мы стараемся создать в регионе все необходимые условия для массовой и оперативной вакцинации населения от коронавируса - увеличиваем количество мобильных бригад, открываем прививочные пункты в торговых центрах. Поставки вакцины проходят по графику без сбоев. Сейчас важно не сбавлять темпы, потому что от этого зависит здоровье нашего населения, - отмечает Игорь Артамонов.

По состоянию на 15 ноября в регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, 41 мобильный прививочный пункт, созданы 52 мобильные бригады. Игорь Артамонов подчеркнул, что вакцина имеется в достаточном количестве. Накануне поступила очередная партия из 12 тысяч комплектов препарата Спутник-V.

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