Морозы до минус 19 пообещали москвичам в конце ноября

В конце ноября в столичный регион могут нагрянуть январские морозы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, принесет похолодание воздух из Арктики. "В конце месяца холод с каждым днем будет усиливаться, и ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы. Ночная температура сначала понизится до -8…-13 градусов, дневная до -2…-7 градусов, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до -14…-19 градусов, в дневные часы -7…-12 градусов", - написал метеоролог.

По данным Тишковца, в конце рабочей недели ожидаются осадки, которые могут сформировать снежный покров до 5 см.