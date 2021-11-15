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15.11.2021 18:26
Рубрика: Происшествия

Мошенники придумали новый способ обмана

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Елена Михайловна, жительница Орловской области, получила на почте долгожданную посылку с сумочкой, которую выбрала на сайте. Сумка была красивая и очень дорогая, такую пенсионерка не могла себе позволить. Но на сайте было сказано, что в честь юбилея этой фирмы скидка на сумку - 90 процентов.
Сайты мошенников с красивыми и якобы дешевыми товарами выманивают у граждан огромные деньги. Фото: Getty Images Сайты мошенников с красивыми и якобы дешевыми товарами выманивают у граждан огромные деньги. Фото: Getty Images
Сайты мошенников с красивыми и якобы дешевыми товарами выманивают у граждан огромные деньги. Фото: Getty Images

Лучшего подарка себе на день рождения и придумать было трудно, особенно если смотреть на перечеркнутую прежнюю цену. Про мошенников Елена Михайловна вроде бы знала, но ее успокаивало то, что деньги платить надо только при получении посылки.

Фото: istock
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Вот только праздника не получилось. Елена Михайловна заплатила деньги и не удержалась - вскрыла бандероль там же на почте. Сумочки в посылке не было. Ни дорогой, ни дешевой. Никакой. Просто скомканная бумага.

Пожилая женщина расплакалась прямо в почтовом отделении, ей вызвали скорую. А позже в местной полиции ей объяснили, что заявление об обмане подавать нет смысла- сайта, где был сделан заказ они не нашли, а откуда фирма - не ясно. Да и ущерб не очень большой.

Но это как посмотреть- сумка стоила две пенсии женщины. Попытки на почте потребовать возврата денег ни к чему не привели. Хотя сотрудницы видели, что сумки в посылке не было. Но они действовали строго по почтовым правилам - выдать посылку только после получения денег. Сейчас, когда многие оказались частично или полностью на удаленке, для мошенников, которые таким обманом зарабатывают деньги, наступил "золотой сезон".

Мошенники создают в Сети временные сайты для рекламы какого-либо товара: одежды, обуви, техники и т.д. При этом цены на товар там значатся самые минимальные. В Сети заказывается огромное количество рекламы, которая демонстрируется на сайтах и в социальных сетях. Люди видят товар и переходят в магазин мошенников.

В полиции жертве объяснили, что заявление об обмане подавать нет смысла - сайта, через который был сделан заказ, они не нашли, а откуда фирма - не ясно

На сайтах мошенники уверяют, что покупатель ничем не рискует - гражданам предлагают оплатить товар только при получении на почте. Люди получали посылки на почте, предварительно оплатив их полную стоимость. Вот только дома при вскрытии они обнаруживали, что ничего схожего с заказанным товаром в посылке нет. Чаще всего внутри находились тряпки, куски картона, бумага, даже песок.

Фото: iStock
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Интересно, что мошенники стали наглеть на глазах. Уже пострадавшие от обмана люди стали отказываться забирать следующую посылку, если заказов было несколько. Так эти аферисты начали звонить таким людям и угрожать, требуя, чтобы они забрали посылки. Они перечисляют список уголовных статей и грозят судом. Интересно, кстати, откуда эти люди узнают, что граждане не приходят за следующими посылками?

Изворотливость мошенников поражает - им мало ждать, когда люди сами зайдут на их липовый сайт.

Недавно они опробовали новую схему. Жители Нижнего Тагила стали получать посылки просто так - без заказа. Мошенники, судя по всему, располагают базой данных жителей города - адресами, именами и фамилиями.

А дальше действие разворачивается следующим образом: человеку отправляется посылка по почте, а самому адресату звонит обманщик, представляясь сотрудником почтового отделения. Называя человека по имени-отчеству, просит зайти и забрать посылку, "так как сроки хранения заканчиваются".

Знаете что обидно - ни одного отказа не было. Люди послушно шли и получали посылки, предварительно оплатив их. Но в посылках ничего не было, лишь мятые картонные коробки.

Цинизм этих мошенников удивителен: большинство адресатов, которым приходят посылки без заказа- пенсионеры.

Один из немногих на сегодняшний день регионов страны, где полиция смогла поймать такого жулика - Хакассия.

Именно там полицейским удалось установить личность мошенника. Представляете, он с 2019 года отправлял людям песок вместо одежды или текстиля.

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Местное МВД сообщило, что установили 16 жительниц своего региона, которые получили за деньги горсть песка. Все они рассказывали одно и то же. Их привлекло всплывающее на сайтах объявление о продаже товаров.

Они выписывали приглянувшиеся вещи, оплачивали заказ наложенным платежом, а, вскрыв посылку, обнаруживали в ней мешочек с песком. Иногда мошенник мог упаковать дешевые халат или ночную рубашку.

Мошенником оказался 28-летний руководитель ООО из Ленинградской области. Молодой человек ранее не судим

Полицейские установили личность мошенника. Им оказался 28-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью из города Лодейное Поле Ленинградской области. Молодой человек ранее не судим.

А в минувшую субботу стало известно, что жителя подмосковной Балашихи задержали за имитацию онлайн-магазинов. Пока известно о нескольких жителях Ленинградской области , которых обманули липовой витриной.

На этот раз уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в петербургском главке полиции против жителя Московской области. Среди обманутых несуществующим магазином были люди, которые хотели купить одежду и технику по невысоким ценам.

На сайтах gde-zakaz.ru и shopvipe.ru этот гражданин продавал самые разнообразные товары. Обманутыми стали покупатели костюма, навигаторов, планшета, видеорегистратора для авто. Правда, деньги люди платили не на почте, а сразу на сайте. Но на почту их так и не позвали. Устав ждать, люди отправились в полицию.

Безопасность

Как же уберечься от риска получить пустой заказ от фальшивого интернет-магазина?

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И полиция, и сотрудники почты говорят одно и то же. Есть вариант не быть обманутым с липовыми посылками. Решившись на заказ, попросите у продавца отправить вам посылку наложенным платежом только вместе с описью вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять ее, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя.

Если получаете отказ фирмы отправить вам посылку с описью вложения, от заказа лучше отказаться.

Найдут ли управу на мошенников?

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

- На телефонных мошенников управу обязательно найдут и уже находят. Самое главное, с 1 декабря должны вступить в силу поправки в Закон "О связи", которые позволят эффективно вести борьбу с подменой номера. Они уже приняты в последний день весенней сессии прошлой Думы. Смысл поправок - возможность блокировки телефонных звонков с подменой номера, поступающих из-за рубежа. То есть мошенник не сможет притвориться, скажем, полицейским или банковским служащим и что-то диктовать абоненту.

Это очень важно, т. к. 99% атак с подменой номера идет через зарубежные серверы и оператору связи технически видно, что звонок идет из-за рубежа. От этого страдает весь мир. Например, телефон немецкой полиции 110, как правило, подменяют мошенники из Турции. А подавляющее большинство дистанционных хищений денег у российских клиентов различных банков происходит с территории Украины. Нашей юрисдикции там нет, а Интерпол и Европол бездействуют при сложившейся внешнеполитической ситуации.

Фото: Pixabay.com
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Почему интернет-мошенники чувствуют себя безнаказанными? На мой взгляд, нет единой архитектуры и контура защиты, т. е. нет одного ведомства, которое отвечает за реализацию государственной политики в этой сфере в России. Этим занимаются несколько государственных органов, кто-то успешно, кто-то не очень. Каждое ведомство защищает себя самостоятельно, а нужен единый центр мониторинга и защиты хотя бы по отраслевому принципу. А правоохранительные органы и специальные службы должны иметь доступ к этому центру и уже на уровне атаки защищать организации и людей, из какой бы географической точки ни случилось нападение. Есть слепые зоны, за которые никто не отвечает, например за эффективную борьбу с DDOS атаками. Процедура блокировки фишинговых сайтов со стороны Роскомнадзора очень длительна. Криминальные сайты должны блокироваться мгновенно.

Необходимо менять и УПК, и некоторые положения в других законах, например, "О связи"", что уже и делается. Расследования на основе заявления граждан уже недостаточно. Нет заявления - нет расследования. Необходимо это делать в процессе выявления.

Расследование данного вида преступлений носит бессистемный характер, зависит от заявления потерпевшего.

Есть парадоксы, которые почему-то никто не замечает. Например, квалификация дистанционных мошенничеств - "дропов" по статье 159 УК РФ (схема самопереводов - когда человек под психологическим давлением мошенников сам переводит на их счет деньги) - приводит к тому, что в случае ущерба менее 2500 рублей действия мошенников не подпадают под действие УК РФ. Материалы проверки зачастую расписываются участковым уполномоченным полиции.

Есть и проблемы на законодательном уровне, отсталость и неактуальность ряда действующих норм. Так, УК РФ предлагает слишком либеральный подход к тяжести наказания и отсутствие уголовной ответственности для "дропов" мошенников, есть морально устаревшие положения в законах "О связи" и "О персональных данных". Да, сейчас внесены изменения в Закон "О связи" в части предотвращения подмены номера и идентификации абонента, но до сих пор отсутствует ответственность за нарушение требований данного положения закона.

Подготовил Михаил Фалалеев

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