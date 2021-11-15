На НВ АЭС выбрали лучших молодых специалистов и наставников

Новости

Лукашенко обсудил с Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море 15:12
Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова объявлен в розыск 15:06
У 83% взрослых жителей Петербурга нашли антитела к коронавирусу 15:00
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа 14:59
Мурашко поддержал идею присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова 14:58
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей 14:55
В Подмосковье изъяли незаконный арсенал 14:50
Около 2 тысяч беженцев собрались возле КПП на польско-белорусской границе 14:44
Сербия первой в Европе начнет применять вакцину "Спутник Лайт" 14:31
В Норвегии нашли новый вариант "дельта"-штамма коронавируса 14:21
Российская компания подписала соглашение о поставках титана для Boeing 14:19
В Перми разработали детектор QR-кодов для военной промышленности 14:19
Индия планирует разместить С-400 у границы с Пакистаном 14:11
Более тысячи машин компании арестовали приставы за долг в 145 тысяч рублей 13:49
Песков назвал способ участия России в разрешении кризиса с мигрантами 13:46
Назван продукт, увеличивающий риск инфаркта и инсульта на 18% 13:43
Путин предостерег от задирания цен при строительстве дорог 13:41
Песков оценил возможность сокращения транзита газа через Беларусь 13:29
В Подмосковье назвали цену проезда по дублеру Егорьевского шоссе 13:25
Петра Верзилова объявили в розыск 13:22
Проект Конституции Беларуси будет вынесен на обсуждение в ноябре-декабре 13:21
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 13:21
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку 13:15
Песков заверил Донбасс в продолжении гумпомощи из России 13:14
Песков прояснил ситуацию с взаимным признанием сертификатов о вакцинации 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 14:12

На НВ АЭС выбрали лучших молодых специалистов и наставников

На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) прошел конкурс "Энергия молодых", где были определены лучшие молодые работники, специалисты и руководители молодых работников. Участие в нем приняли 24 атомщика.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

После рассмотрения экспертной комиссией анкет участников в финал вышли 8 человек. На открытом заседании конкурсанты выступили с презентацией о себе и своих достижениях за прошедший год. Доклады принимало жюри конкурса под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова.

Фото: Нововоронежская АЭС
Юный нововоронежец Артур Мишунькин стал соведущим нового телепроекта

"Конкурс на атомной станции проводится с 2019 года. За это время удалось выявить много талантливых специалистов, дать им возможность для самореализации, повышения профессиональных навыков, карьерного роста", - сказал директор НВ АЭС Владимир Поваров.

При определении лучших члены жюри руководствовались заданными критериями: производственная, общественная и спортивная деятельность, работа над проектами, наличие научных публикаций и др.

В номинации "Восходящая звезда", в которой свои силы пробовали работники в возрасте до 30 лет со стажем работы на НВ АЭС до трех лет, победил инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Кирилл Виткалов.

В номинации "Молодой лидер", где к участию приглашались все работники до 35 лет, сразу два первых места - у ведущего инженера по управлению реактором Сергея Яурова и начальника смены блока Александра Тихонова.

В номинации "Лидер в развитии молодежи" лучшим признан заместитель начальника отдела информационно-коммуникационных технологий Алексей Буравцов.

Все призеры и победители получили дипломы и памятные подарки, а также материальное поощрение. Работники, занявшие первые места, будут представлять Нововоронежскую АЭС на следующем, дивизиональном, этапе конкурса "Энергия молодых", где за звание лучших поборются представители всех предприятий электроэнергетического дивизиона.

 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19