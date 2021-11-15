На Павелецком вокзале начали продавать билеты на междугородние автобусы

Билеты на любые маршруты междугородних автобусов теперь можно купить на Павелецком вокзале. Специальную кассу установили у выхода из метро к поездам Павелецкого направления. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Это отличный запасной вариант для тех, кто опоздал на свой поезд и ищет альтернативный маршрут. Кроме того, эта мера позволит сократить число нелегальных перевозчиков, которые часто предлагают "подкинуть" возле ж/д вокзалов.

"Междугородние и международные поездки становятся еще доступнее. Это одна из задач, которую поставил нам мэр Москвы, - рассказал заммэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. - Отвечая на потребность москвичей в этом сервисе, на Павелецком вокзале мы открыли кассу - теперь там можно приобрести билеты на междугородние автобусы по всем направлениям, вне зависимости от автовокзала. Это еще один важный шаг к снижению количества нелегальных перевозок и обеспечению москвичей доступным и безопасным междугородним транспортом".