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15.11.2021 07:57
Рубрика: Экономика

Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и другие - откроют в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, - рассказал Петр Бирюков. - А также лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда".

Первыми откроются уже в ноябре катки с искусственным покрытием, всего их подготовлено более 150. Впервые такие площадки обустроены в парке Северного речного вокзала (САО), сквере на улице Хачатуряна (СВАО) и в парке в Олонецком проезде (СВАО). С наступлением устойчивого мороза откроют катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки.

В парках "Сокольники" (ВАО) и "Хованская дубрава" (ТиНАО) появятся новые лыжные трассы, в Таганском парке (ЦАО) и парке Дубки (САО) - снежные и ледяные горки. На улице Металлургов (ВАО) откроется горнолыжный склон, на улице Дольской (ЮАО) - места для катания на тюбингах.

"Этой зимой на территории создаваемого "Парка Яуза" будут работать 23 объекта зимнего отдыха, - сообщил Петр Бирюков. - В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта".

Фото: iStock
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Объекты зимнего отдыха откроют в шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки.

В парке "Южный кластер" на улице Борисовские пруды (ЮАО) заработают открытый каток и лыжные трассы. В парке "Фили" (ЗАО) откроются снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта. В парках 850-летия Москвы (ЮВАО), Братеевской пойме (ЮАО), музее-заповеднике "Коломенское" (ЮАО) и природно-историческом парке "Москворецкий" (СЗАО) появятся лыжные трассы.

На всех объектах зимнего отдыха создадут необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. На всех объектах будут соблюдать эпидемиологические нормы.

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