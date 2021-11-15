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15.11.2021 00:20
Рубрика: Общество

Открыт единый портал против школьной травли

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 258(8609)
Портал для столичных школьников против школьного буллинга открыли на ресурсе "Школа. Москва". На странице проекта подробно рассказано, как предотвратить травлю и отличить школьную агрессию от конфликта, можно ли дать отпор обидчику законным способом, а главное, где получить помощь.

На днях популярные образовательные сетевые ресурсы провели опрос среди почти двух тысяч российских педагогов и школьников. Опрос показал, что половина учителей считают, что их ученики не сталкиваются с травлей в интернете, при этом каждый третий школьник, напротив, ответил, что регулярно становится жертвой подобных нападок в сети. Самым популярным способом защиты от онлайн-агрессии школьники назвали ограничение доступа к личной странице. Однако, по данным кризисного психолога благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Марии Зеленовой, такая мера не всегда спасает. Ведь агрессоры могут открыть фейковую страницу с именем того, против кого направлена травля.

Фото: iStock
Опрос: Треть российских школьников регулярно встречаются с травлей в Сети

Создание единого портала способно кардинально повлиять на ситуацию, ведь портал - не живой человек, и объяснять ему сложившуюся ситуацию не нужно. "Зачастую ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с агрессией справиться и куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте, - рассказала руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко. - Портал станет единым входным окном, где будут аккумулированы полезный опыт специалистов, ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации".

На сайте собраны реальные истории людей, которые сталкивались с буллингом

На главной странице портала размещены ссылки на четыре блока: "Теория", "Я - ученик", "Я - родитель" и "Я - учитель". В каждом разделе на доступном языке представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, онлайн-тесты и другая информация, рассматривающая проблему буллинга с разных ракурсов. Для родителей и учителей собраны профессиональные советы психологов и других специалистов о том, как и когда правильно вмешаться, как защитить ребенка и вернуть здоровую атмосферу в классе. Детям рассказано, что может таить в себе буллинг, какой реальной опасностью он грозит, к кому лучше идти за помощью.

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