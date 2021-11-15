Погиб экс-депутат Госдумы от Брянской области Владимир Жутенков

Бывший депутат Государственной Думы, глава агрохолдинга "Охотно" Владимир Жутенков погиб на 60-м году жизни. Трагическое сообщение пришло накануне, подтвердили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Известно, что он проводил отпуск на Камчатке. Предварительно, он врезался в дерево, управляя снегоходом.

В 2009 году Жутенков избирался депутатом Брянской областной Думы, в 2016 году был избран депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В 2015 году Жутенков создал агрохолдинг "Охотно", объединив несколько предприятий.