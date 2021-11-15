Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе выравнивается.

"Мы видим отрицательную динамику - на прошлой неделе из больниц выписывалось больше граждан, чем госпитализировалось", - заявил он на еженедельном совещании с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Тем не менее, за прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 2666 новых больных коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения по-прежнему работает с усиленной нагрузкой.