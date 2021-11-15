СК попросил отдать ему дело о нападении на мужчину в Балашихе

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился, чтобы главный следователь Подмосковья доложил ему детали ЧП в Балашихе. Там напали на мужчину, который возвращался домой со своей женой и маленьким ребенком. Около своего подъезда мужчина сделал замечание незнакомому мужчине за непристойное поведение. Тот отреагировал агрессивно, словесная перепалка завершилась дракой.

"К нападавшему присоединилось еще несколько человек, которые избили отца семейства. Кроме того, после случившегося семье пострадавшего стали поступать угрозы", - объяснили в СК по Московской области. Полиция завела уголовное дело.

Сейчас СК по Московской области ходатайствует перед прокуратурой о передаче уголовного дела о хулиганстве из полиции в свое производство для дальнейшего расследования.