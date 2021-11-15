СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах

Следственный комитет начал проверку после публикации видео с насилием персонала над постояльцами дома престарелых в Мытищах. О проверке рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она прокомментировала фрагмент, где одна из пожилых женщин привязана к кровати. Пока известно, что съемки вела уволенная сотрудница.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство пансионата, постояльцы заведения, а также будет дана правовая оценка действиям персонала, - сказала Врадий.

Ведет проверку частного дома престарелых в Мытищах и прокуратура. По ее комментариям, которые привел ТАСС, нарушения были.

- Установлено, что в частном жилом доме в городском округе Мытищи оказывались социальные услуги с круглосуточным проживанием более 20 престарелых граждан. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, - заявило надзорное ведомство.

Прокуратура готовится по окончании проверки закрыть заведение.