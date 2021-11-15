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15.11.2021 13:54
Рубрика: Власть

Собянин: Более 130 школ и детсадов будет построено за 2022-2024 годы в столице

Текст: Любовь Проценко
О строительстве в Москве более 130 школ и детсадов за 2022-2024 годы заявил мэр Сергей Собянин, осмотрев строящееся здание школы № 1252 имени Сервантеса в Малом Песчаном переулке района Сокол.

Эта школа представляет собой образовательный комплекс с углубленным изучением испанского языка, в состав которого входят три школьных и одно здание для дошкольников. Учащиеся старших классов здесь имеют возможность выбрать обучение по технологическому, гуманитарному и социально-экономическому профилям. В школе имеются IT-классы, педагогические, предпринимательские, академическиt, а также работают проекты "Математическая вертикаль", "Эффективная начальная школа" и другие. Школа сотрудничает с рядом высших учебных заведений, таких как НИУ ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова, МГУ им. Ломоносова, МГПУ, Институт Сервантеса (Испания).

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Новый корпус на 400 учеников начал строиться в августе 2020 года по просьбам родителей и педагогов школы. Но в апреле 2021 года работы пришлось приостановить, так как в процессе разработки грунта были обнаружены древние захоронения. После научных исследований, проведенных специалистами Института археологии РАН, в июле стройка учебного корпуса была возобновлена. В настоящее время уже ведутся работы по устройству фасадов и внутренних инженерных сетей, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Глава города выразил надежду, что к новому учебному году оно будет готово.

В четырехэтажном здании площадью 7,3 тысячи квадратных метров, которое возводится по индивидуальному проекту, ученики с 5 по 11-е классы получат комфортную и безопасную образовательную среду. Там разместятся кабинеты робототехники, специализированные кабинеты естественных наук (химии, физики, биологии) с лабораторными практикумами, а также универсальные классы, предназначенные для занятий по предметам школьной программы и организации кружков черчения и рисования, программирования, технического творчества и лего-конструирования, музыки и пения, шахмат, домоводства и другие.

Для проведения занятий в малых группах (например, при изучении иностранных языков) классные комнаты можно будет разделить с помощью трансформируемых перегородок.

Уроки физкультуры будут проходить в двух хорошо оснащенных спортивных залах с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря. В распоряжении школьников и педагогов появятся актовый зал на 240 зрителей, библиотека и медиацентр с фото-киностудией, радиоузел, а также столовая на 200 мест. Все здание будет полностью приспособлено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Переедут в новостройку и учащиеся 8-11-х классов школы № 1252, которые сейчас учатся в корпусах на Дубосековской улице и Волоколамском шоссе. Это в свою очередь сделает более комфортными условия обучения для учащихся начальной школы.

На школьном дворе обустроят спортивную площадку с безопасным резиновым покрытием, зону отдыха с игровой площадкой, дорожками и скамейками. Также здесь появятся клумбы, цветники и газоны, будут высажены деревья и декоративные кустарники.

Собянин отметил, что в планах города на 2022-2024 годы - строительство 137 новых зданий школ и детских садов, 81 из которых будут построены за счет городского бюджета, а еще 56 новостроек планируется возвести за счет средств инвесторов.

А за период с 2011 года в Москве уже построено 453 здания образовательных учреждений, среди которых - 324 детский сад и 129 школ.

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