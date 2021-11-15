Наталья Сергунина: Более двух миллиардов рублей субсидий и грантов одобрено московским предпринимателям

Заявки более двух тысяч компаний на субсидии и гранты одобрили в столице с начала 2021 года. Общая сумма поддержки по ним превышает два миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Поддержка малого и среднего бизнеса - один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. В числе наиболее активных получателей - рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании", - рассказала Сергунина.

Как отметила вице-мэр, в последние недели количество рассматриваемых документов значительно возросло. Так, на октябрь и начало ноября приходится треть от всех одобренных с начала года заявок: 673 обращения на 552,2 миллиона рублей.

Затраты на ведение бизнеса по франшизе чаще всего компенсируют ресторанам и кафе (45 процентов от всех поддержанных заявок), салонам красоты (20 процентов от всех заявок) и частным детским садам (шесть процентов). С начала года одобрено 505 обращений на общую сумму 470 миллионов рублей.

Возмещение расходов на обучение персонала одобрено 169 компаниям, 11 процентов из них занимаются разработкой программного обеспечения. Еще восемь процентов - это учреждения общей врачебной практики и научно-исследовательские организации. Субсидии по этой категории в 2021 году составили 38 миллионов рублей.

"Один из самых востребованных видов выплат - субсидии и гранты для экспортеров. Их получатели представляют самые разные отрасли. Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров. Всего одобрено 239 заявок на 566 миллионов рублей", - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В финансовой поддержке на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, сервисов доставки, рекламы в интернете, на участие в выставках и фестивалях наиболее заинтересованы компании в сфере общественного питания. На них приходится 14 процентов выплат. Всего одобрено 589 таких заявок на сумму 258,5 миллиона рублей.

Компенсации затрат на инжиниринг, как и субсидии на обучение персонала, часто получают научно-исследовательские организации в области естественно-технических дисциплин (42 процента заявок). Еще треть всех получателей субсидий на инжиниринг производят контрольно-измерительные приборы и оборудование. Уже одобрено 26 заявок на 92,5 миллиона рублей.

Субсидии на приобретение и лизинг оборудования или уплату процентов по кредитам наиболее востребованы среди организаций в сфере научных исследований и разработок (15 процентов от всех заявок), производителей компьютеров и оптических изделий (11 процентов от всех заявок), предприятий по сертификации и проведению технических испытаний (10,6 процента всех заявок). Выплаты на общую сумму 188 миллионов рублей получат более 100 резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Пользуются спросом и меры поддержки для конкретных категорий получателей. Самой популярной из них стала субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита. Ее одобрили 391 компании на сумму 295 миллионов рублей.

Подробнее о городских субсидиях и грантах - на специальном сайте для предпринимателей.

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