В центре Москвы обстреляли основателя группы "Ногу свело!"

Один из основателей популярной группы "Ногу свело!" Антон Якомульский подвергся нападению в центре Москвы, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах.

Нападение было совершено в ночь на 13 ноября. Около 3:00 на Пресненском Валу злоумышленник обстрелял Антона Якомульского и его жену из газового пистолета.

Супруги обратились за медицинской помощью, у них диагностированы химические ожоги глаз. Потерпевшая написала заявление в полицию. По этому факту ведется проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.