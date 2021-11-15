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15.11.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

В Москве 78-летняя женщина с сообщником похитили картины Врубеля и Бурлюка

Текст: Сергей Бабкин

В столице 78-летняя пенсионерка и ее 53-летний сообщник задержаны за кражу полотен Михаила Врубеля и Давида Бурлюка. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Фото: iStock
В Петербурге похитителя картины за 15 млн рублей задержали спустя 11 лет

Картины находились в домашней галерее, которая располагается в квартире известного коллекционера на Большой Пионерской улице. Как рассказал сын владельца художественного собрания, весной 2020 года его отец скончался от онкологического заболевания. В последние дни с ним проводил время 53-летний знакомый. По мнению потерпевшего, он вступил в сговор с его 78-летней тетей и решил похитить часть коллекции. Помимо полотен Врубеля и Бурлюка там также находились десятки редких образцов декоративно-прикладного искусства и иконы, датированные XVII-XIX веками. Примерную стоимость коллекции мужчина оценил в 400 миллионов рублей.

Обнаружив исчезновение части произведений искусства, сын коллекционера обратился в полицию. Предполагаемые сообщники были задержаны. Примерно половина пропавших артефактов у них изъята, другую часть предстоит разыскать. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность". С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

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