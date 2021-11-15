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15.11.2021 09:24
Рубрика: Власть

В Москве начали работу 56 снегосплавных пунктов

Текст: Ирина Огилько

В столице заработали 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В общей сложности в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки, - отметил Бирюков. - В центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов".

Заммэра напомнил, что принцип действия современных снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Таким образом минимизируется вред для экологии и окружающей среды.

"Снег сбрасывается в приемный бункер, где измельчается сепараторами-дробилками, затем попадает в сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов, температурой не ниже 10 градусов, - сообщил Бирюков. - Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения. Все снегосплавные пункты полностью отвечают современным требованиям безопасности и способны эффективно решать задачи по утилизации снега".

До начала зимнего сезона снегосплавные пункты отремонтировали и провели пробные пуски.

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