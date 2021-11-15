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15.11.2021 21:27
Рубрика: Экономика

Гостиный Двор распахнул двери

В Москве открылся форум "Транспорт России"
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 259(8610)
Форум и выставка "Транспорт России" ежегодно собирают на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сегодня мы расскажем о ключевых мероприятиях, которые пройдут в Гостином Дворе в течение трех дней. Кстати, следить за деловыми сессиями форума можно и онлайн.

Фото: РИА Новости
Госсовет наметил пути развития транспортного комплекса России

На главной деловой сессии - пленарной дискуссии "Транспорт России-2035. От стратегии - к реализации" представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию на транспорте и глобальный энергопереход. Управление развитием транспортной инфраструктуры, ГЧП, привлечение финансирования в инфраструктурные проекты - вот главные вопросы для обсуждения на "Деловом завтраке" с участием министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Впервые на "Транспортной неделе" работает студия общества "Знание". Студентов транспортных вузов и молодых специалистов ждут лекции, открытые диалоги и интервью, за которыми можно следить удаленно.

Правительство анонсировало, что в России скоро трасса М11 обеспечит все условия для курсирования беспилотных грузовиков. Насколько готов международный рынок грузоперевозок для использования автономного транспорта? Эта тема будет обсуждаться на международной форсайт-сессии "Беспилотный транспорт: будущее наступило, готовы ли мы?". А панельная дискуссия "Зеленая повестка транспортной отрасли" посвящена новым ориентирам для отрасли: переходу к низкоуглеродной экономике, развитию экологически чистого транспорта и реализации механизмов зеленого финансирования.

Актуальный тренд - цифровизация транспортного комплекса. И на пленарной дискуссии, посвященной цифровой логистике, участники узнают, какие цифровые проекты этого года в корне изменят логистику до конца десятилетия, а также что ждет пассажирские и грузовые перевозки в ближайшее время. На выездной сессии Красноярского экономического форума "Транспортный каркас Сибири. Итоги года и новые вызовы" эксперты рассмотрят формирование эффективного маршрута международного транспортного коридора "Восток - Запад" и развитие транспортной инфраструктуры Сибири в свете актуальных экологических трендов.

Фото: Александр Емельяненков
Как проходила экспедиция к Северному полюсу на атомном ледоколе

ФГУП "Росморпорт" - владелец крупнейшей в мире ледокольной флотилии - анонсирует в Гостином Дворе кругосветную экспедицию Sailing The Globe: в июне 2022 года в путешествие вокруг планеты отправится парусное учебное судно "Мир". Также на выставочной экспозиции в рамках шоурума национальных проектов ход их реализации представляют Росавтодор, ГК "Автодор", Росморречфлот, Росавиация, ФГКУ Росгранстрой, РУТ (МИИТ), компании ГТЛК, "Новотранс" и РЖД.

Традиционно на полях "Транспортной недели" будут награждены победители премии "Формула движения", реализовавшие лучшие проекты в области транспорта и транспортной инфраструктуры.

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