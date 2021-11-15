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Текст:   Сергей Бабкин 
12:04 15.11.2021

В Москве повысились цены на арендное жилье

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Владельцы квартир в Москве начали поднимать цены на аренду как по новым, так и по действующим договорам. Об этом свидетельствуют данные агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

Фото: Pixabay
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С начала года активность нанимателей жилья в Москве выросла, что не дает ценам снижаться. Более того, на фоне ограниченного предложения они даже стали расти. Предложение на рынке аренды за 10 месяцев сократилось на 32%. В итоге сейчас квартир эконом-класса в два раза меньше, чем желающих их снять. Цены в сегменте эконом и комфорт в среднем выросли на 5-15%.

К тому же риэлторы фиксируют подорожание самых дешевых квартир. Если в августе в границах старой Москвы можно было найти "однушку" за 20 тысяч рублей в месяц, то уже в октябре "минималка" начинается от 30 тысяч.

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