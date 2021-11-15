В Тульской области родственник пациента устроил погром в больнице

В Новомосковске Тульской области родственник пациента устроил погром в городской больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Ирина Бацейкина.

ЧП произошло накануне поздно вечером в городской больнице Новомосковска. Как рассказал "РГ" источник в силовых структурах, вечером родственникам одного из пациентов сообщили по телефону, что больной умер. Через некоторое время - новое сообщение, что ошиблись и человек жив. Затем вновь телефонный звонок: нет, все же умер. После этого родственник приехал в больницу. "Он разломал дверь и попытался прорваться в помещение. Охранник успел нажать тревожную кнопку, приехавшие полицейские его остановили", - рассказал собеседник "РГ".

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В результате происшествия пострадавших нет, - прокомментировали "РГ" случившееся в региональном минздраве.

Полицией возбуждено уголовное дело о вандализме. Расследование находится на контроле прокуратуры Щекинского района.