Воробьев обратится с письмом к каждому жителю Подмосковья старше 60 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратится с личным письмом к каждому жителю старше 60 лет. "За выходные я подготовил письма, прошу оперативно их разослать", - сообщил он на еженедельном совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

Воробьев подчеркнул, что по уровню вакцинации область входит в пятерку лидеров среди других регионов страны - на сегодняшний день привиты уже более четырех миллионов жителей. Однако по вакцинации граждан старшего поколения регион отстает и находится лишь на 14-15 месте в стране. А между тем, именно пожилые люди находятся в группе риска и тяжелее всего переносят болезнь. В письме, которое отправит им губернатор, будет напоминание о необходимости вакцинации.