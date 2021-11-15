Женщина пострадала в результате ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате

В результате ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) пострадал один сотрудник - женщина. Она была доставлена в ожоговый центр, руководство предприятия оперативно получает информацию о ее состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе НЛМК.

Следственное управление Следственного комитета по Липецкой области начало проверку по факту произошедшего. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр, выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Проверку начала и липецкая прокуратура. "Будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц", - сообщила представитель надзорного органа.

Напомним, ЧП на НЛМК произошло в воскресенье вечером. Сообщается о хлопке с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Инцидент не повлиял на производственный процесс, причины произошедшего уточняются.