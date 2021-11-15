Жители Москвы могут проголосовать за новые проекты парков

Тысячи дворов, скверов и природных территорий в Москве планируется включить в план благоустройства на следующий год, сообщил мэр Сергей Собянин. В "Активном гражданине" уже можно высказать свое мнение по проектам, которые должны обновить некоторые городские парки.

Например, в городе собираются продолжать благоустраивать пойму реки Яузы. На очереди - участок от улицы Широкой до Енисейской в районах Северное Медведково, Бабушкинский и Лосиноостровский. С северо-запада и юга он ограничен жилыми массивами, а с запада и севера - улицами Енисейской и Широкой. Здесь предлагается обустроить новые пешеходные и велосипедные маршруты, сделать экотропу, а у берегов разместить пирсы с зонами отдыха. Планируется также создать экоплощадь с гамаками и тематической детской площадкой, сформировать спортивный кластер для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а еще обновить действующий скейт-парк.

Просят горожан высказаться и относительно природно-исторического парка "Битцевский лес". По задумке авторов проекта, заповедная дикая часть леса благоустраиваться не будет. Предлагается обустроить его "берега". В рекреационном центре со стороны района Ясенево планируется обновить существующую инфраструктуру. Вокруг луга организуют экомаршруты на деревянном настиле. Со стороны Ясенева собираются сделать парадный вход в лес, а со стороны Чертанова Южного за границей леса - оборудовать гастрономическую зону с кафе, фуд-кортами, павильонами проката спортивного инвентаря, раздевалками, общественными туалетами. Вдоль Ясеневской аллеи предлагается организовать веломаршрут и экотропу.

Планируется благоустроить и природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево". По словам Собянина, горожане просили обновить велодорожки, детские площадки и зоны для занятий спортом, но при этом сохранить "тихую" часть леса. Так появилась концепция под условным названием "Пять парков в одном". Центральный природный парк останется местом для тихих прогулок по лесным тропам, а северная часть будет отдана под эколого-просветительский парк. Здесь появятся экотропа, смотровая площадка и пандусы для спуска к родникам.

Инфраструктура же для занятий спортом будет сосредоточена в северо-восточной части - вдоль Ленинградского шоссе. У Иваньковских прудов разместится досугово-рекреационный парк, где полностью обновят существующую инфраструктуру: детские и спортивные площадки, пляжные зоны, пикниковые точки и кафе. К ним добавятся летний кинотеатр и павильон велопроката. Вокруг усадьбы Покровское-Глебово обустроят историко-культурный парк. План территории воссоздадут по сохранившимся историческим чертежам, создав прогулочные аллеи, сад и спуски к воде.

Высказать свое мнение по проектам можно в "Активном гражданине"