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15.11.2021 04:05
Рубрика: Общество

На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение

Текст: Дина Непомнящая

Сильный циклон накрыл Чукотский автономный округ. Из-за непогоды были отложены несколько авиарейсов.

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В справочной аэропорта Анадырь РИА Новости сообщили, что задержаны самолеты из Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. С Чукотки не смог вылететь борт на Камчатку. Задержаны также местные рейсы: Анадырь - Залив Креста, Анадырь - Лаврентия, Анадырь - Усть-Белая - Снежная.

Кроме того, из-за непогоды отменены уроки в 1-5 классах первой смены. Об этом рассказали в мэрии Анадыря.

Как заявили в региональном главке МЧС со ссылкой на информацию "Чукотского УГМС" метель и ветер до 25 метров в секунду сохранятся в Анадыре и на побережье Берингова моря до вечера понедельника. Под действие циклона попали окружная столица и Анадырский район. Рекомендуется без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь

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