На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение

Сильный циклон накрыл Чукотский автономный округ. Из-за непогоды были отложены несколько авиарейсов.

В справочной аэропорта Анадырь РИА Новости сообщили, что задержаны самолеты из Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. С Чукотки не смог вылететь борт на Камчатку. Задержаны также местные рейсы: Анадырь - Залив Креста, Анадырь - Лаврентия, Анадырь - Усть-Белая - Снежная.

Кроме того, из-за непогоды отменены уроки в 1-5 классах первой смены. Об этом рассказали в мэрии Анадыря.

Как заявили в региональном главке МЧС со ссылкой на информацию "Чукотского УГМС" метель и ветер до 25 метров в секунду сохранятся в Анадыре и на побережье Берингова моря до вечера понедельника. Под действие циклона попали окружная столица и Анадырский район. Рекомендуется без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.